Kampf gegen Berlins Raser Hier sollen die elf neuen Blitzer aufgebaut werden

Die Polizei startet eine Blitzeroffensive gegen Raser auf Berlins Straßen: Im Frühjahr 2024 sollen feste Aufnahmegeräte an wichtigen Straßen aufgestellt werden - das hatte die Polizei letztes Jahr bereits angekündigt. Von „11 automatischen Verkehrsüberwachungskameras“ war jetzt die Rede, meldet die Nachrichtenagentur dpa am Donnerstagmorgen. Die entscheidende Frage für die Leute vor Ort ist: Wo entstehen denn nun diese 11 neuen Geräte für mehr Sicherheit? Das teilte die Berliner Polizei auf Nachfrage der Tagesspiegel-Bezirksnewsletter mit, die Sie in voller Länge unter tagesspiegel.de/bezirke erhalten.