Kampf gegen Übernutzung von Parks Es braucht mehr grüne Erholungsflächen!

Es ist nicht zu übersehen in den Parks und Grünanlagen der Stadt: Nicht nur der extrem trockene Sommer mit viel zu wenig Regen hat ihnen ordentlich zugesetzt. Die starke Nutzung der grünen Erholungsflächen tut ihr Übriges, vor allem nach nächtlichen Partys: der Rasen zertreten, Pflanzen niedergemäht, die Beete vermüllt, Sitzbänke zerstört.

Und wieder kommt die Frage auf, ob nächtliche Schließungen ein probates Mittel zur Lärm- und Müllvermeidung sind. So hatte im Mai der Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf die Grünanlage am Savignyplatz abgesperrt, nachdem gleich nach der Bepflanzung Sträucher und Stauden wieder herausgerissen worden waren und der Platz vermüllt hinterlassen worden war. Doch Absperrungen könnten dazu führen, dass die Feiernden einfach ein Stück weiterziehen.

Die Politik macht sich unterdessen Gedanken, wie der Vermüllung und auch dem Lärm Einhalt geboten werden kann. Doch ob mehr Mülleimer, mehr Ordnungskräfte und mehr neue Konzepte wirklich zum Erfolg führen?

Denn ungeachtet der Schmutzfinken macht die sogenannte Übernutzung doch eines klar: In der wachsenden Stadt gibt es zu wenig Erholungsflächen. Die wichtigste und richtige Maßnahme wäre deshalb die Erschließung neuer Flächen, die Entsiegelung von Parkplätzen und anderen Betonwüsten.

Und hier noch einige Themen aus unserem aktuellen Charlottenburg-Wilmersdorf-Newsletter:

Buchhändlerkeller: Kein Buchhandel, kein Keller – was aber dann?

Die Freiwilligenagentur: Ehrenamtliche helfen Ehrenamtlichen

Feiner Duft selbst kreiert: Inhaber von Parfümerie Harry Lehmann ist gestorben

Zukunft des Adenauerplatzes: Nun sind die Anwohner:innen gefragt

Gedenken an Naziopfer Günter Schwannecke

Zuverlässige Charlottenburger:innen

Übernutzte Parks und Grünflächen: Schließen oder nicht?

Jetzt anmelden: Kinderprogramm für die Herbstferien

Freikarten für Theaterpremiere zu gewinnen

„Gemeinsame Sache“: Freiwilligentage auch in Charlottenburg-Wilmersdorf

Jazzfest in der Deutschen Oper

Tag des offenen Denkmals

Sommerfest für Mädchen

Straßenfest mit Kunsthandwerksmarkt

Leben ohne Plastik: Kostenfreier Workshop

Buchvorstellung: Biografie über den jüdischen Sprinter und Staffelläufer Alex Natan

Die Geschichten hinter den Schriftzügen

Den Newsletter hat Patricia Wolf geschrieben, sie können ihn hier kostenlos bestellen.

Die Tagesspiegel-Newsletter die Sie hier kostenlos bestellen können, haben unlängst ihr sechsjähriges Bestehen gefeiert und sie gibt es für alle zwölf Berliner Bezirke, mit mehr als 268.000 Abonnements. Darin informieren wir Sie einmal in der Woche gebündelt und kompakt darüber, was so los ist in Ihrem Bezirk. Auch lassen wir in den Newslettern oft Leserinnen und Leser zu Wort kommen, schließlich kennt keiner die Berliner Kieze so gut wie die Leute, die dort leben.

Zur Startseite