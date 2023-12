Keine Ehrenamtskarte Berliner Dankesfeier nutzt vielen Engagierten nichts

Seit Jahrzehnten ist Doris Roedig vielfältig ehrenamtlich engagiert. Sie ist als Schöffin tätig, engagiert sich bei der Flüchtlingsbetreuung, im Verein „Raum der Stille“ am Brandenburger Tor und geht als Lesepatin in die Schulen. Außerdem macht sie bei der „Nummer gegen Kummer“ Telefon- und Onlineberatung für Kinder und Jugendliche mit Problemen. Engagement gehört zu ihrem Leben. Bevor Roedig vor rund zehn Jahren nach Berlin zog, hatte sie in der Nähe von Marburg neben ihrem Beruf als Lehrerin und dreifache Mutter viele Jahre lang eine Dorfbücherei geleitet und war Mitglied im Regionalparlament. Ein echtes Vorbild für zivilgesellschaftlichen Einsatz.