Keine Toilette für die Warteschlange Sexuelle Belästigung vor Kit Kat Club in Berlin?

Jedes Wochenende dehnt sich eine lange Warteschlange vor dem beliebten „Kit Kat Club“ entlang der Köpenicker Straße in Berlin-Mitte, dicht an der Grenze zum Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg. Nicht alle kommen rein, einige werden abgewiesen, andere müssen stundenlang warten.

Laut Anwohnenden kommt es zu systematischer Belästigung an „weiblich gelesenen Gästen“, die dunkle Ecken an den Wohnhäusern zum Urinieren aufsuchen. Sie fordern vom Club, Toiletten aufzustellen und haben Warnzettel verteilt. Die Betreiberin erzählt dem Tagesspiegel, wie sie das Problem anders lösen möchte.

Doch zunächst die aktuelle Situation: Anwohnenden des gegenüberliegenden Hauses ist es ein Ärgernis, dass sich junge Frauen in der Dunkelheit des Hauseingangs oder des Innenhofs erleichtern müssen. Aber nicht nur das: sie wollen beobachtet haben, dass Männer die Frauen systematisch und sexuell belästigen und bedrängen. Der Betreiberin des Clubs ist das Problem vor ihren Toren bekannt – mobile Toiletten sieht sie aber nicht als Lösung.

Hier kommt es zu sexuellen Übergriffen Steht auf einem Zettel, dass Anwohnende in der Nähe des Clubs aufgehängt haben

In einem E-Mail-Verkehr, der dem Tagesspiegel vorliegt, streiten sich Anwohnende mit Club-Inhaberin Kirsten Krüger. Ihr Etablissement zur „Förderung hedonistischer Körperkultur“ ist über die Grenzen Berlins bekannt, beliebt und dementsprechend gut besucht, wenn Fetischpartys Publikum jeder sexuellen Orientierung anlocken.

Gäste im extravaganten Outfit werden besonders gerne gesehen. Die Partys sind freizügig – ebenso der Dress der Gäste. Bereits ab 20 Uhr stellen sich die ersten Personen vor die noch geschlossenen Tore, im Laufe des Abends bildet sich eine Warteschlange, vorbei an Spätis und Dönerläden.

Frauen wollten keine Anzeige erstatten

Den Tätern sei bewusst, wie viele junge Frauen sich „während der immens langen Wartezeiten des Nachts in irgendwelchen dunklen Ecken erleichtern müssen“, berichtet eine Gruppe Anwohnende, die anonym bleiben wollen. Ihnen ist es nicht recht, dass die Gegend um ihr Haus als Toilette verwendet wird.

Aber es geht um mehr: „weiblich gelesenen Besucher*innen“ werde in dunklen Ecken aufgelauert. An einem Samstag im April habe eine Bewohnerin alleine drei sexuelle Übergriffe erlebt – und die Polizei gerufen, allerdings ohne Erfolg. Auch die betroffenen Frauen hätten keine Anzeige erstatten wollen.

Vor dem Kit Kat Club bildet sich am Wochenende eine lange Schlange. © Robert Klages

Der Kit Kat Club teilt auf Nachfrage mit, dass keine Vorfälle der sexuellen Belästigung bekannt seien. An die Mitarbeitenden am Einlass sei in den letzten Jahren nichts herangetragen worden. Die Polizei konnte auf Nachfrage keine genauen Zahlen zu Vorkommnissen um den Club geben. Die Herausgabe von Teilinformationen, die keine valide Aussage zulassen, sei in diesem Zusammenhang nicht sachgerecht.

Polizei nennt keine Zahlen

„Wir dulden es nicht, dass junge Frauen durch Untätigkeit städtischer Behörden und/oder des Clubbetreibers weiterhin ein vermeintlich rechtsfreier Raum auf unserem Privatgrundstück entsteht, der zu Ungunsten von jungen Frauen sexuelle Gewalt ermöglicht“, werden die Anwohnenden in der Mail an Club-Betreiberin Krüger sowie das Bezirksamt und weitere Behörden deutlich.

Sie wollen nun Transparente vor ihrem Wohnhaus aufstellen, um auf die Situation aufmerksam zu machen und Frauen zu warnen. Aus ihrer Sicht jedoch ist der Club dafür zuständig, die Situation zu klären und Toiletten bereitzustellen – nicht nur für Gäste im Club, sondern auch für die, die erst noch hereinwollen.

Wir können die Leute nicht zwingen, zu gehen, wenn sie keinen Einlass finden Die Betreiberin des Kit Kat Clubs

Zettel am Bereich der Warteschlange haben sie bereits befestigt: „Hinweis für Frauen“, heißt es dort auf Englisch. „Hier kommt es zu sexuellen Übergriffen. Sexualstraftäter haben es auf Frauen abgesehen, die pinkeln. Geh nicht alleine. Sag es dem Kit Kat Club.“

Dem Club ist das Problem durchaus bekannt. „Wir können die Leute nicht zwingen, zu gehen, wenn sie keinen Einlass finden. Auf öffentlichem Gelände sind wir einfach machtlos. Das ist die Realität“, schreibt Inhaberin Krüger der Gruppe von Anwohnenden. „Tatsächlich weiß ich aber nicht, wie wir die Situation ändern könnten.“ Eine „funktionierende Idee“ zur Lösung der Problematik sei „notwendig“. Die von den Anwohnenden beschriebenen Zustände seien „furchtbar und nicht akzeptabel“.

Einige Ecken an einem Wohnhaus bieten Sichtschutz zum Urinieren. © Robert Klages

Krüger hält allerdings nichts davon, Toiletten aufzustellen. „Damit liefert man potentiell gewalttätigen Menschen auch noch einen verschließbaren Raum, der nicht einsehbar ist“, gibt sie zu bedenken. Die Toiletten könnten zudem zum Dealen von Drogen oder anderen Arten der Fremdnutzung verwendet werden und irgendjemand müsste sie reinigen und pflegen. Zudem würde man dafür auch eine Genehmigung benötigen.

Der Gruppe von Anwohnenden ist das nicht ausreichend. Sie bieten dem Club ihre Hilfe an, Platzverweise auszusprechen und fordern diesen auf, ein „Interimssicherheitskonzept“ vorzulegen. Am besten mobile und abschließbare Toiletten und samt Sicherheitsdienst und Reinigung. Die Anwohnenden antworteten dem Tagesspiegel auf Nachfragen zunächst nicht.

Wer in der Schlange steht und dringend auf die Toilette muss, kann die Sicherheitsleute ansprechen Kirsten Krüger vom Kit Kat Club ist das Problem bekannt.

Der Kit Kat Club teilte dem Tagesspiegel auf Anfrage eine mögliche Herangehensweise mit der Situation mit. „Wer in der Schlange steht und dringend auf die Toilette muss, kann die Sicherheitsleute ansprechen“, versichert Inhaberin Krüger. „Diese lassen dann die potenziellen Gäste im Normalfall in der Begleitung eines Mitarbeiters zur Toilette im Club und wieder zurück.“ Die gelte allerdings nur für Einzelpersonen und besonders für weibliche oder weiblich gelesene Gäste.