Unsere Newsletter aus allen zwölf Berliner Bezirken, die es inzwischen auf mehr als 175.000 Abonnements bringen, können Sie hier kostenlos bestellen: leute.tagesspiegel.de. Jeder Bezirk ist einmal in der Woche dran, heute kommen unsere Newsletter, wie immer donnerstags, aus Steglitz-Zehlendorf, Pankow und Friedrichshain-Kreuzberg. Hier einige Themen im Überblick.

Aus FRIEDRICHSHAIN-KREUZBERG berichtet Nele Jensch zum Beispiel über:

Auf dieser Brücke haben, wie so oft in Berlin, die Radfahrenden das Nachsehen: "Würden Sie Ihr Kind hier Radfahren lassen?", fragen Aktivisten in einem Video, das die Schillingbrücke (Ecke Holzmarktstraße) zum Feierabendverkehr zeigt. Klare Antwort: Nein! Warum? Das wird im Video sehr deutlich: Unzählige KfZ, darunter auch BVG-Busse und BSR-Wagen, die von der Brücke kommend rechts auf den Stralauer Platz abbiegen wollen, nutzen ganz unverfroren den (rot markierten) Radweg - mit einer Selbstverständlichkeit, als handele es sich um eine Autospur. Dies und mehr Brückenthemen gibt's im Xhain-Newsletter. Außerdem unter anderem zu lesen:

Bezirksbürgermeisterin Monika Herrmann wünscht sich autofreie Oberbaumbrücke

Julia Stone bringt „ein bisschen Freude in den Kiez“: als Nikoläusin am Kotti

Skatepark im Volkspark Friedrichshain soll Anfang 2020 eröffnen

Nicht nur in Kreuzberg: Samwer-Brüder besitzen millionenschweres Immobilienvermögen in Berlin

Alle Jahre wieder: Parkautomaten werden zu Silvester verschlossen

Chanukka im Jüdischen Museum

11 Freunde-Kneipenquiz: Fußballexpert*innen gesucht!

Aus STEGLITZ-ZEHLENDORF schreibt Boris Buchholz unter anderem über Folgendes:

Von Weihnachten lernen: Vorfreude für das ganze Jahr

"Kein Mensch kann 24 Stunden nur an sein Sterben denken": Weihnachten im Hospiz Wannsee

Kein Weihnachtsmärchen: Die Ersatzcontainer für die Käthe-Kruse-Grundschule sind immer noch nicht bestellt

Neujahrsgeschenk des Abgeordnetenhauses: Die Bezirksverordneten erhalten ab Januar eine 60 Prozent höhere Aufwandsentschädigung – die Meinungen reichen von „inakzeptabel“ (Linke) bis „Anerkennung unser vielfältigen Arbeit“ (SPD)

Nur zu Weihnachten in der Kirche? Warum mein Kollege Christoph Stollowsky aus Lichterfelde erst aus- und dann wieder eingetreten ist

Der Vorweihnachts-Tipp: Essen Sie eine Currywurst für einen guten Zweck

Klarheit noch im alten Jahr in Sachen private Parkplatz-Knöllchen: Der KFZ-Halter muss sagen, wer gefahren ist, so entschied der Bundesgerichtshof

Aus dem Bezirk PANKOW (mit Prenzlauer Berg u.a.) meldet sich Christian Hönicke zum Beispiel mit diesen Themen:

"Diebstahl an Pankow": Ärger um neuen Zaun im Bürgerpark

Flüchtlingsunterkünfte in Buch und Karow bleiben länger offen

TXL-Anwohner sollen entschädigt werden: Was heißt das für Pankow?

Neue Tram-Haltestelle "Weißer See": BVG nennt Grund für Umbenennung

Gleimtunnel bleibt noch bis März gesperrt

Baumpflege: Mehr Geld, aber Benn kritisiert fehlendes Personal

Doch Lärmschutzwände für Französisch Buchholz? Senat prüft noch einmal

Übrigens können Sie in unseren Newslettern auf Geburtstage von Freunden, Ehe- und Lebenspartnern, Verwandten, Nachbarn, Kollegen, Geschäftspartnern etc. hinweisen oder auch selbst mit ein paar netten Worten gratulieren. Schreiben Sie unseren Autoren, deren Email-Adressen Sie in den Newslettern finden.