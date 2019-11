Im Mittelpunkt der Kritik fast der gesamten BVV stand in der letzten Sitzung Sebastian Maack. Der für die AfD ins Amt gekommene, für Ordnungsangelegenheiten zuständige Bezirksstadtrat musste sich vorwerfen lassen, gegen den ausdrücklichen Willen der BVV Einbürgerungsfeiern zu verschleppen und den AfD-nahen Heimatverein unter Einsatz erheblicher Mittel mit der Mieterberatung beauftragt zu haben. Dass der Heimatverein vielleicht sogar eine von der AfD instrumentalisierte Organisation ist, geht aus der Redaktion vorliegenden Informationen hervor. Gegen die offensichtliche Verschleppung von Einbürgerungsfeiern gab es eine gemeinsame Erklärung der Fraktionen von SPD, Grünen, Linken und der FDP. Die CDU hatte sich als einzige Fraktion (neben der AfD selbst natürlich) nicht der Resolution angeschlossen. Allerdings kritisierte ihr BVV-Mitglied Felix Schönebeck während der Sitzung in vorsichtigen Worten ebenfalls die Verweigerungshaltung von Maack und forderte ihn auf, seine Position zu überdenken. Dieser selbst erklärte zu seiner Weigerung, einmal im Jahr eine Einbürgerungsfeier durchzuführen (das war die Forderung der BVV gewesen), sein Fachbereich sei überlastet, er habe keine freien Kapazitäten und keine personellen Möglichkeiten zur Durchführung. Die Organisation einer Einbürgerungsfeier sei seinen Mitarbeitern nicht zuzumuten. Der Vorsitzende der AfD-Fraktion in der BVV, Rolf Wiedenhaupt, stellte in Frage, dass andere Bezirke überhaupt eigene Einbürgerungsfeiern durchführen. Tatsächlich ergab eine Umfrage der Newsletter-Redaktion des Tagesspiegels, dass in vielen Berliner Bezirken sogar monatliche Einbürgerungsfeiern stattfinden. Im vergangenen Jahr wurden in Reinickendorf 369 Personen eingebürgert, ohne dass es eine offizielle Würdigung durch den Bezirk gegeben hätte. Mehr dazu am Mittwoch im Reinickendorf-Newsletter. Themen außerdem unter anderem: