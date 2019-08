Unsere Newsletter aus allen zwölf Berliner Bezirken können Sie hier kostenlos bestellen: leute.tagesspiegel.de. Jeder Bezirk ist einmal in der Woche dran, heute kommen unsere Newsletter, wie immer mittwochs, aus Mitte, Neukölln und Reinickendorf.

Madlen Haarbach meldet sich aus NEUKÖLLN zum Beispiel mit diesen Themen:

Bauhaus-Jubiläum in der Gropiusstadt

Genug Schulplätze in Neukölln

Ratten, kommunistische Sofas, Aufkleber und mehr zum Müll in Neukölln

Aus für queere Kiezkneipe "Ludwig"

Clinch über Berichterstattung zum Palästinensertag

Innensenator fordert Ermittlungen des Generalbundesanwaltes in rechter Terrorserie

Initiative fordert Neuaufrollen der Ermittlungen im Mordfall Burak Bektas

Aus REINICKENDORF schreibt Gerd Appenzeller unter anderem über Folgendes:

Die unendliche Geschichte von der Sanierung des Thomas-Mann-Gymnasiums

In Reinickendorf fehlen Wochenmärkte

Betriebshof Heiligensee einen Monat dicht

Nordberliner SC feiert sein 100-jähriges

Dreckiger Schäfersee:Zahlt die EU 90 Prozent der Sanierungskosten?

Und aus dem Bezirk MITTE berichtet Laura Hofmann unter anderem über:

Der nördliche Leopoldplatz soll schöner werden: Bürgerbeteiligung startet

Nachbarschaft: Karsten Warrink setzt sich für eine temporäre Spielstraße in der Großen Hamburger Straße ein - bisher allerdings ohne Erfolg

Mehr rassistische Vorfälle in Mitte dokumentiert

Egal ob E-Tankstelle, Dauerveranstaltung, Kleinstverpackungen oder Kneipe - keine Chance für Spätis am Sonntag

Vortrag in der James-Simon-Galerie: Die Biene im Alten Ägypten und heute

Übrigens können Sie in unseren Newslettern auf Geburtstage von Freunden, Ehe- und Lebenspartnern, Verwandten, Nachbarn, Kollegen, Geschäftspartnern etc. hinweisen oder auch selbst mit ein paar netten Worten gratulieren. Schreiben Sie unseren Autoren, deren Email-Adressen Sie in den Newslettern finden.