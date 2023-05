Lust auf Bewegung, Leute? Jetzt hat auch der Berliner Südwesten ein eigenes Spielmobil

Die Älteren werden sich noch erinnern – die TV-Kinderserie „Das feuerrote Spielmobil“ vom Bayerischen Rundfunk war in den 1970-er Jahren ebenso bekannt wie die „Rappelkiste“ bei der Konkurrenz des ZDF. Jetzt hat auch der Berliner Südwesten ein Spielmobil, allerdings ist der Bus nicht feuerrot, sondern langweilig weiß.

Aber: „Das unauffällige Weiß verschwindet, der Wagen wird durch Kinderzeichnungen kunterbunt und so sicherlich bald im Bezirk bekannt sein – wie der kunterbunte Hund“, sagte Jugend- und Gesundheitsstadträtin Carolina Böhm (SPD) vergangene Woche bei der Einweihung des Spielmobils in Lankwitz.

Auf dem Schulhof der Alt-Lankwitzer Grundschule hatte die Bus-Besatzung, die pädagogischen Spielfachfrauen Andrea Stockey und Milena Sahoraj vom Stadtteilzentrum Steglitz, ihre Schätze ausgebreitet: Eine Slackline (das ist sportliches Seil„tanzen“) war gespannt, Balancierbretter luden zum Balance-Akt ein, Bälle. Beim Cornhole-Spiel musste mit kleinen Säcken in ein Loch in einem Brett getroffen werden – das Angebot an Bewegungsspielen wurde rege genutzt.

Bei der Einweihung: Neben der Bus-Crew waren auch Bezirksbürgermeisterin Maren Schellenberg (Grüne, links) und Jugendstadträtin Carolina Böhm (SPD) nach Lankwitz gekommen. © Bezirksamt Steglitz-Zehlendorf

Der Ford Transit Kombi ist vollgepackt mit Spielzeug und Beschäftigungsmöglichkeiten aller Art. „Das Kinderspielmobil möchte Kinder, die beginnen, die Kinderrolle abzulegen, dazu ermuntern, das Spielen nicht zu ‚verlieren‘“, heißt es auf der Website des Projekts.

„Das neue Angebot ist vor allem wegen der Flexibilität großartig“, sagt Jugendstadträtin Böhm. „Im Sommer können unterschiedliche Orte angefahren werden, damit kommen wir mit Kindern und Familien im Bezirk in Kontakt und erhöhen hoffentlich die Lust, sich draußen zu bewegen und zu begegnen.“ Das Spielmobil wird über das Jugendförder- und Beteiligungsgesetz finanziert, die Stellen der zwei Pädagoginnen gehören ebenfalls zum Paket. Auch Bezirksbürgermeisterin Maren Schellenberg (Grüne) war nach Lankwitz gekommen, um das Spielmobil kennenzulernen – auf die Slackline traute sie sich aber nicht.

So sah es aus, das feuerrote Spielmobil des Bayerischen Rundfunks. Das Foto entstand 2009 in München. © imago stock&people

Wo das Spielmobil wann zu finden ist, soll künftig auf der Projekt-Website zu lesen sein – auch zu Festen und Veranstaltungen rollt die Mobil-Crew gerne an (Hinweise an stockey@stadtteilzentrum-steglitz.org).

