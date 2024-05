„Meister aller Klassen“ Berliner Tennis-Altstar feiert runden Geburtstag

Als „Meister aller Klassen“ ist Hans-Joachim Plötz im Grunewalder Tennisclub Blau Weiß bekannt, dem er seit 1958 angehört. Fast zwei Jahrzehnte lang galt er als bester deutscher Tennisspieler, bis seine Frau Gisela den idealen Standort für ein Sportgeschäft fand. 1976 eröffnete der Laden „Hajo Plötz“ am Hohenzollerndamm 86 in Schmargendorf.

Anfangs sei ihrem Mann schwergefallen, dafür die Karriere als Tennisprofi „auf der Höhe seiner Zeit“ zu beenden, erzählt Gisela Plötz. Doch bald machte ihm der Handel mit Sportmode und Zubehör viel Freude. Dem Tennis ist er bis heute als Freizeitsportler treu geblieben.

Neulich feierte Hans-Joachim Plötz seinen 80. Geburtstag mit fast 50 Gästen in Kapstadt. Dafür waren auch die Tochter und der Sohn der Eheleute angereist. Schon seit vielen Jahren verbringen Plötz und seine Frau die Monate November bis April in Südafrika. Warum ausgerechnet dort? In den 1960-er Jahren habe es in Berlin an Tennishallen für den Winter gemangelt, sagt er. Wegen seiner Erfolge hätten es ihm Unterstützer ermöglicht, auch in Südafrika zu trainieren. Für das seit 59 Jahren verheiratete Paar wurde das Land zur „zweiten Heimat“.

Du musst da hin, dein Name steht dran. Das sagt Gisela Plötz ihren Mann Hans-Joachim, damit er regelmäßig noch das Sportgeschäft der Familie besucht.

Das Sportgeschäft gehört beiden noch immer, wird aber inzwischen von ihrem Sohn Benjamin und seiner Frau Jana geführt (wir berichteten). Die ganze Familie wohnt nur wenige hundert Meter entfernt. Im Laden und im Online-Shop gibt es Kleidung und Equipment für Tennis, Golf, Hockey, Ski und Fitnesstraining. Gisela Plötz ist gelernte Modedesignerin, hat jedoch keine der Kollektionen gestaltet. Als Geschäftsführerin und Mutter fehlte ihr dafür die Zeit.

Der Senior-Chef ist nicht mehr am Alltagsbetrieb beteiligt, besucht das Geschäft aber gelegentlich, um die Kundschaft zu begrüßen. Dazu ermuntert ihn auch seine Frau mit den Worten: „Du musst da hin, dein Name steht dran.“

Der Tennis-Boom, den Boris Becker und Steffi Graf in den 1980-er Jahren ausgelöst hatten, ist längst vorbei. Das Medieninteresse habe abgenommen, bedauert Plötz. Auch der Umsatz des Geschäfts sank, zuletzt besonders während der Corona-Pandemie. Den Verkauf bezeichnen Plötz und seine Frau noch als „Okay“. Aber: „Als Familienbetrieb hat man es nicht leicht.“ Vielleicht profitiert der Laden von der Schließung der Sportkaufhäuser „Karstadt Sports“ am Zoo und „SportScheck“ in Steglitz. Doch die Hauptkonkurrenten sind Online-Versandhändler. Plötz hält mit dem eigenen Web-Shop dagegen.

Ein Höhepunkt war sein Sieg gegen Björn Borg

Schon als Kind hatte Plötz die Berliner und die deutsche „Bambino-Meisterschaft“ gewonnen. Von 1961 bis 1974 wurde er Deutscher Jugendmeister und mehrmals Deutscher Einzel-, Doppel- und Mixedmeister.

Außerdem schaffte er es unter anderem 1967 ins Achtelfinale von Wimbledon und 1974 nach einem Sieg gegen Guillermo Vilas ins Finale der internationalen deutschen Meisterschaften in Hamburg. In seinem größten Triumph konnte er 1975 in Toronto den späteren fünfmaligen Wimbledon-Sieger Björn Borg bezwingen.

Damit nicht genug: Ab 1991 gehörte Plötz bei Seniorenmeisterschaften einige Male zu den Team- und Doppelsiegern in Deutschland, Europa und weltweit. Im Einzel wurde er 2001 der Seniorenweltmeister und 2010 der Deutsche Meister in der Altersklasse 65 plus. Bei einem Freizeitmatch auf der Anlage von Blau-Weiß stürzte er vor ein paar Monaten und brach sich einen Ellbogen. Die Familie befürchtete, dass er nie mehr Tennis spielen könne. Doch zum Glück ist die Fraktur gut geheilt.