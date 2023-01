Musikjubiläum in Berlins City West „Die Flaneure“ laden seit zehn Jahren zu Wohnzimmerkonzerten ein

Unsere Newsletter bringen Ihnen, liebe Leserinnen, liebe Leser, Nachrichten aus den zwölf Berliner Bezirken und wurden inzwischen berlinweit mehr als 270.000 Mal abonniert. Mit mehr als 36.600 Abos ist Charlottenburg Wilmersdorf der meistgelesene unserer Bezirksnewsletter und erscheint immer freitags. Unsere Newsletter aus Charlottenburg-Wilmersdorf und allen anderen Berliner Bezirken können Sie hier kostenlos bestellen: tagesspiegel.de/bezirke

Aus CHARLOTTENBURG-WILMERSDORF berichtet Cay Dobberke unter anderem über folgende Themen:

Zur Gründung des Kultursalons „Die Flaneure“ führte ein Geburtstagsgeschenk. Jutta Kümmel (im Foto oben ganz links mit anderen Vereinsmitgliedern) erhielt vor zehn Jahren einen Gutschein für ein Hauskonzert mit einem Streichquintett – einzulösen in ihrer eigenen Charlottenburger Wohnung. „Das war schön – machen wir das doch mal öfter!“, dachten sich Kümmel und ihre Gäste. Seitdem laden „Die Flaneure“ regelmäßig zu Konzerten, Ausstellungen, Lesungen und Vorträgen in die Wohnung an der Knesebeckstraße oder einen Garten des Hauses ein. Dabei werden Spenden gesammelt, um den auftretenden Künstlerinnen und Künstlern eine Gage zahlen zu können. Und der Erfolg ist längst so groß, dass die Plätze nicht immer ausreichen. Mehr dazu im Newsletter, weitere Themen diesmal unter anderem:

Was das neue Jahr im Bezirk bringt – von der Wahlwiederholung bis zur Parkraumbewirtschaftung

Autobahnbrücke am Breitenbachplatz soll bald abgerissen werden

Umbaupläne für den Bundesplatz

U-Bahnhof Augsburger Straße wird barrierefrei

Verkaufsverbote auf der Grünen Woche? Messegesellschaft widerspricht Bezirksstadtrat

Fahrradständer en gros: Warum 35 „Anlehnbügel“ am kleinen Gierkeplatz stehen

Buch über historische Filmplakate

Bibliotheken öffnen länger

Ausverkauf in früherem Puppentheater

BSR holt Weihnachtsbäume ab

„Panikmache“ um vermeintliche Tunnelschließung

