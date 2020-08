Bei unseren Leute-Newslettern, inzwischen berlinweit mehr als 220.000 Mal abonniert, geht die Woche weiter mit Neukölln, Mitte und Reinickendorf. Unsere Newsletter aus diesen drei Berliner Bezirken können Sie, wie auch alle anderen Bezirksnewsletter vom Tagesspiegel, hier kostenlos bestellen: leute.tagesspiegel.de

Masha Slawinski schreibt aus NEUKÖLLN:

Nach der Räumung des Syndikats im Schillerkiez am 7. August, versammelten sich jetzt etwa 70 Menschen, hauptsächlich Anwohner*innen, im Gemeinschaftsgarten Prachttomate, um sich über die Erlebnisse der Räumung auszutauschen und sie aufzuarbeiten. Sie kritisieren, dass ihr Erleben in der Berichterstattung und seitens der Politik nicht genügend berücksichtigt und der Einsatz als alternativlos dargestellt wurde. Mehr dazu im Newsletter, weitere Themen diesmal unter anderem:

Betroffene des rechten Terrors fordern parlamentarischen Untersuchungsausschuss

Satirische Protestaktion gegen Bebauung der Braunschweiger Straße 21

Drogenberatungs- und Konsummobil an der Hermannstraße

Vorstandsvorsitzender der Taschengeldfirma e.V. im Interview

Aus dem Bezirk MITTE berichtet Julia Weiss:

„Aktionismus, der die Falschen trifft“: Kritik an Forderungen nach Alkoholverbot an Spätis

Mitte bekommt Parkflächen für E-Scooter und Leihfahrräder

„Plötzlich gilt die Torstraße als Ballermann Berlins“: Interview mit dem Betreiber der Bravo Bar

Autofreie Friedrichstraße startet am 29. August - das sind die Pläne - IHK kritisiert Radweg

Kommunale Galerien Mitte laden zur Kunstwoche

Und aus REINICKENDORF meldet sich Gerd Appenzeller:

Polizei, Grünflächenamt, Ordnungskräfte und Naturschutzbund bekämpfen Badechaos am Flughafensee

Erschütterung über Gewaltverbrechen an einer 15-Jährigen

Keine Gnade mehr für Wildparker im Landschaftsschutzgebiet

Übernimmt ein Frohnauer Immobilienkaufmann den Wochenmarkt?

CDU und AfD wollen Mädchen Kopftuch in der Schule verbieten – aber Auswirkungen hat das wohl kaum

Saubere Schulen – Putzkolonnen privat oder von der Kommune?

