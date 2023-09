Neue Fraktionsspitze Grüne in Tempelhof-Schöneberg stellen sich neu auf

Die Grünen-Fraktion in der Tempelhof-Schöneberger Bezirksverordnetenversammlung hat eine neue Spitze. In der ersten Sitzung nach der Sommerpause wurden am Montagabend Dennis Matescovic und Ronja Losert zu neuen Fraktionsvorsitzenden gewählt. Die Wahl war notwendig, da der langjährige Fraktionsvorsitzende Rainer Penk im Juni überraschend gestorben war und die Co-Vorsitzende Catherine Müller-Wenk einen Monat später aus persönlichen Gründen aus der BVV ausschied.

Matescovic und Losert gehören der BVV noch nicht lange an. Der 27-jährige Matescovic wurde 2021 zum ersten Mal in das Gremium gewählt und behielt sein Mandat auch nach der Wiederholungswahl in diesem Februar. Er war bisher stellvertretender Fraktionsvorsitzender sowie Sprecher für Bürgerdienste und studiert „Öffentliche Verwaltung“ an der Fachhochschule für Wirtschaft und Recht.

Ronja Losert rückte zweimal nach

Ronja Losert war bereits 2022 als Verordnete in die BVV nachgerückt, verlor ihr Mandat aber im Februar. Bis zur Wahl war sie Sprecherin für Frauen-, Inklusions- und Integrationspolitik und leitete den Ausschuss für Partizipation und Integration. Jetzt rückte die 36-Jährige erneut nach. Sie arbeitet als Schauspielerin und Dozentin, organisiert darüber hinaus auch Theaterfestivals.

Auch der weitere Fraktionsvorstand wurde am Montag neu gewählt: Stellvertretende Vorsitzende sind Martina Zander-Rade, Astrid Bialluch-Liu, Bertram von Boxberg und Elias Joswich.

