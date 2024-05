Neuer Standort wegen Schließung Café aus dem Literaturhaus Berlin zieht nach Westend

Am 23. Juni schließt das Café im Literaturhaus Berlin alias "Wintergarten" an der Fasanenstraße, weil das ganze Baudenkmal 18 Monate lang saniert wird. Ida Warych betreibt das Café zusammen mit ihrem Lebensgefährten und beschäftigt 54 Mitarbeitende. Vor 20 Jahren hatte sie dort während ihre Studiums als Kellnerin angefangen.

Jetzt konnte die Wirtin neue Räume in der Nähe des Theodor-Heuss-Platzes in Westend finden. Dort soll das Café nur einen Tag nach dem Auszug am alten Ort öffnen. Wo genau das Café künftig neu eröffnet, lesen Sie im Newsletter - ebenso, wie es um eine mögliche Rückkehr in die Fasanenstraße steht.

Noch vier Wochen bis zur Europawahl – wie gut laufen die Vorbereitungen?

– wie gut laufen die Vorbereitungen? Szenische Zeitreise zu alten Kaffeehäusern : Eine Stadtführerin schlüpft in die Rolle von Else Lasker-Schüler .

: Eine Stadtführerin schlüpft in die Rolle von . Wegen eines Millionendefizits hat das Bezirksamt schon wieder eine Haushaltssperre verhängt . Wir erklären die Folgen.

. Wir erklären die Folgen. Seit fast 40 Jahren ist der Berliner Mädchenchor international erfolgreich . Jetzt wurde die Gründerin mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet.

. Jetzt wurde die Gründerin mit ausgezeichnet. Der Thai-Markt eröffnet an einem neuen Ort und ändert sein Konzept.

und ändert sein Konzept. Das frühere "Fest der Vielfalt" war ein Zeichen für Integration und Weltoffenheit. Bald soll es wieder aufleben .

war ein Zeichen für Integration und Weltoffenheit. Bald soll es . Reportage aus der Fußgängerzone: Ist die Wilmersdorfer Straße ohne Karstadt noch eine attraktive Einkaufsmeile?

noch eine attraktive Einkaufsmeile? Am Ku'damm wurde erfolgreich ein "Lärmblitzer" getestet . Müssen die Fahrer extrem lauter Autos und Motorräder nun Strafen befürchten?

. Müssen die Fahrer extrem lauter Autos und Motorräder nun Strafen befürchten? Wir zeigen, welche Brunnen in diesem Jahr sprudeln – und welche nicht.

– und welche nicht. Sechs Spiele der Fußball-EM finden im Olympiastadion statt – und Straßensperrungen sollen ein Verehrschaos rundum verhindern.

