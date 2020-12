Bei unseren Leute-Newslettern, inzwischen berlinweit mehr als 232.000 Mal abonniert, geht es auch, aber nicht nur, um die Corona-Entwicklungen in den Bezirken. Die Newsletter-Woche geht weiter mit Neukölln, Mitte und Reinickendorf. Unsere Newsletter aus diesen drei Berliner Bezirken können Sie, wie auch alle anderen Bezirksnewsletter vom Tagesspiegel, hier kostenlos bestellen: leute.tagesspiegel.de

Madlen Haarbach schreibt aus NEUKÖLLN:

Die Neuköllner Bezirksverordnetenversammlung (BVV) nimmt die Photovoltaik – und vor allem bereits bestehende Gebäude – in den Blick. Laut einem Beschluss der Bezirksverordneten soll das Bezirksamt ein verbindliches Solarausbauziel für den Bezirk festlegen. Demnach sollen bis 2022 alle öffentlichen Gebäude im Bezirk daraufhin untersucht werden, ob auf ihren Dächern Solarzellen errichtet werden können. Die Hälfte aller geeigneten Dächer soll bis spätestens 2025 mit entsprechenden Anlagen bestückt werden, die zweite Hälfte dann bis spätestens 2030. Der Entschluss sieht vor, dass der Bezirk dabei mit den Berliner Stadtwerken kooperiert – wie es aktuell bereits bei den Schulen der Fall ist. Auf sieben bereits bestehenden und zwei neuen Schulgebäuden errichten die Stadtwerke bis 2022 Photovoltaik-Anlagen. Außerdem geht es im Newsletter um diese Themen:

Gernot Zessin und Ali Mengi über ihre Arbeit in der Kältehilfestation

Corona-Update für Neukölln

Schüler*innen schicken Adventsgrüße an Pflegeheime

Kultur im Lockdown: Fliegende Pollen vor der Galerie am Körnerpark

Aus dem Bezirk MITTE berichtet Julia Weiss:

Sie rechen Laub und pflanzen Beete vor der eigenen Haustüre: Wie die Moabiter-Waldstraßen-Initiative ihren Kiez verschönert

Kunst trotz(t) Pandemie: Die Galerie Weisser Elefant stellt jetzt draußen aus

Kunst-Plakate im U-Bahnhof Pankstraße machen auf Bedrohung der Uferhallen aufmerksam

Podcast des SOS Kinderdorfs über Gewinner und Verlierer in Moabit

Einigung im Streit um leerstehendes Haus in der Habersaathstraße in Sicht: Gericht zwingt Bezirk und Eigentümer zum Vergleich

Aus REINICKENDORF meldet sich Gerd Appenzeller:

Die Todesfälle im Wittenauer Altersheim der Domicil-Gruppe

Senat gibt Millionen für die TXL-Nachnutzung frei

Erstes Startsignal für die Heidekrautbahn – aber wie steht es mit den Übergängen?

Bauplan Trettachzeile: Zu viel Schadstoffe im Boden – was hat der Investor jetzt vor?

Maßregelvollzug in Tegel: Kontroverse in der BVV verdeckt die Rechtslage

Frohnau: Pfarrer Schöntubes Trompetensoli vom Turm der Johanneskirche

