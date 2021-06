Unsere Newsletter wurden berlinweit inzwischen rund 250.000 Mal abonniert. Die Woche geht weiter mit Steglitz-Zehlendorf, Pankow und Friedrichshain-Kreuzberg. Unsere Newsletter aus diesen drei Berliner Bezirken können Sie, wie auch alle anderen Bezirksnewsletter vom Tagesspiegel, hier kostenlos bestellen: leute.tagesspiegel.de.

Aus STEGLITZ-ZEHLENDORF schreibt Boris Buchholz:

Bastion der Unwilligen: In elf Bezirken wird spätestens seit der Coronavirus-Pandemie live gestreamt, nur in Steglitz-Zehlendorf muss „die Öffentlichkeit” in den Bürgersaal zur Videoübertragung der Bezirksverordnetenversammlung pilgern – der Effekt: Es kommt so wenig Publikum wie noch nie ins Lokalparlament, das wichtige Entscheidungen trifft. Mehr zum Thema im Newsletter, weitere Themen diesmal unter anderem.

CDU lässt vakanten Stadtratsposten doch unbesetzt: Clemens Escher tritt nicht an

Schule zu Schellenberg (Grüne), Soziales zu Karnetzki (SPD): Wie sich das Bezirksamt neu sortiert

Für Nachbarn ist alles möglich: Das Nachbarschaftszentrum Lankwitz ist eröffnet

Das Umweltbundesamt braucht Platz: Unter den Eichen entsteht ein neues Laborgebäude

National-Fußballspieler Antonio Rüdiger ist (auch) Zehlendorfer

Südwest-Theater: Pinocchio im Wald, Pinocchio vielleicht am Wannsee, aber definitiv kein Mogli im Gewächshaus

Verlosung: Tickets für eine geführte Radtour auf der Steglitz Route zu gewinnen

Fête de la Musique: Sie startet im Nordosten und reicht bis in den Südwesten

Ab ins Wasser und schwimmen lernen: Ferienkurse für Kinder

Aus FRIEDRICHSHAIN-KREUZBERG schreibt Corinna von Bodisco:

Telegramm aus der letzten (in Xhain stets live gestreamten) Bezirksverordneten-Versammlung vor der Sommerpause

Umbenennung der Manteuffel- in Audre-Lorde-Straße

Brandschutzprüfung und brennende Barrikaden in der Rigaer Straße

Beschäftigte des Urban-Klinikums fordern mehr Geld und Personal

Ärger um die Fußgänger*innenzone in der Krautstraße

Kreuzberger Gehörlosenzentrum stand vor dem Aus – Wille Zante über die Rettung und Zukunftswünsche

"Wem gehört Lauratibor": Kreativer Opern-Protest gegen Verdrängung mit über 120 Mitwirkenden – ein Gespräch mit der Regisseurin

Fußballverein Blau Weiß Friedrichshain sucht Unterstützung

Tipp: Kajak-Tour auf dem Landwehrkanal und Kino im Boot

Piraten-Theater in den Gemeinschaftsgärten am Moritzplatz

Protestpicknick für einen verkehrsberuhigten Viktoriakiezblock

Selbstverteidigungskurse für Mädchen in der Schokofabrik

Bibliotheksfahrrad ist wieder da

Aus dem Bezirk PANKOW (mit Prenzlauer Berg u.a.) schreibt Christian Hönicke:

Angst vor Umwandlung in Bürokomplex: Berlin soll die Kulturbrauerei durch einen Ankauf retten – alle Hintergründe

Bello oder balla-balla? Bürohunde sollen Personalnot im Bezirksamt beenden

„Tourismus ist hier am völlig falschen Platz“: Anwohner in Prenzlauer Berg begehren gegen geplanten Hotelneubau auf

Kommt die Geschwindigkeitsbegrenzung? Senat prüft nun doch Tempo 30 für ganz Pankow

Wieder Radweg blockiert: Lieferfirma entschuldigt sich und will "nachschulen"

Aus Rücksicht auf „Nichtmuttersprachler“: AfD will Gender-Sprache im Bezirksamt stoppen

Jahn-Stadion: Fußballverband begrüßt Weiternutzung der alten Arena und fordert baldigen Umbau

Kinder in Not: Eine Kita muss nach einem Räumungsbescheid geschlossen werden – Eltern suchen verzweifelt neue Plätze

