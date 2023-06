Offener Brief aus Köpenick Merian-Schule fürchtet um Bibliotheksmitarbeiter

Rund 5000 Bücher sowie 30.000 digitale Medien und Bildungsangebote hat die Bibliothek der ISS-Merian Schule in Köpenick für die 1000 Schülerinnen und Schüler im Angebot. Verwaltet werden sie von einem Helfer, der seit 2017 an der Schule mitwirkt und über eine Förderung für Langzeitarbeitslose finanziert wurde. Doch diese Förderung zur Teilhabe am Arbeitsmarkt soll zum 1. Januar 2025 beendet werden – und die Stelle in der Merian-Schule würde damit wegfallen.

Die Gesamtelternvertretung wendet sich deshalb jetzt mit einem offenen Brief an Senat und Bezirk. „Leider ist die Weiterbeschäftigung der Bibliothekshelfer in Berlin im Sinne der gemeinwohlorientierten Einsatzstelle bis heute nicht gesichert. Aus Fachkreisen ist zu verlauten, dass eine Anschlussfinanzierung, Nachfolgeprogramme bzw. Überführung in ein festes Arbeitsverhältnis nicht gewährleistet werden kann“, heißt es darin. Bei planmäßiger Beendigung der Maßnahme hätten die Helferinnen und Helfer – in Treptow-Köpenick sind es derzeit zehn an 43 Schulen – zudem keinen Anspruch auf Arbeitslosengeld und bekämen nur Hartz IV.

Die Eltern fordern eine Festanstellung aller Helferinnen und Helfer sowie für jede Schule einen fest verankerten Etat für personelle Schulbibliotheksaufgaben. Angesichts des derzeitigen Lehrkräftemangels dürften außerdem keine Lehrerinnen und Lehrer für diese Aufgaben abgezogen werden.

