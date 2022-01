Inzwischen wurden unsere zwölf Bezirks-Newsletter berlinweit rund 260.000 Mal abonniert. Die Woche geht weiter mit Spandau, Marzahn-Hellersdorf und Tempelhof-Schöneberg. Unsere Newsletter aus diesen drei Berliner Bezirken können Sie, wie auch alle anderen Bezirksnewsletter vom Tagesspiegel, hier kostenlos bestellen: leute.tagesspiegel.de.

Sigrid Kneist berichtet aus TEMPELHOF-SCHÖNEBERG:

Um ihre ambitionierten Ziele bei der Verkehrswende im Bezirk zu erreichen und Versäumnisse ihrer Vorgängerin aufzuholen, braucht Saskia Ellenbeck, die neue Verkehrsstadträtin von Tempelhof-Schöneberg, Personal für die Umsetzung. Dies ist wie auch sonst in der Berliner Verwaltung schwer zu finden, die Bereitschaft qualifizierter Kräfte, im Bezirksamt zu arbeiten, scheint gering, es herrscht Personalnot. Jetzt wurde die entsprechende Ausschreibung verlängert. Mehr dazu im Newsletter, weitere Themen diesmal unter anderem:

Erinnerung an Sophie Scholl und Johanna Eck: Zwei Schülerinnen erzählen

„Wir können es nicht empfehlen“: Tempelhof-Schöneberg duldet lediglich die Nutzung der Tempohomes

Protest im Akazienkiez: Online-Petition gegen Kündigung des Bioladens "Ährensache"

Verunsicherung in Lichtenrade: Bedenken wegen eines Bauprojekts

Protest gegen Wenckebach-Schließung: Rege Beteiligung bei Videokonferenz

Bauarbeiten in der Pallasstraße: Die Gasag saniert

Smog, dicke Luft, Fahrverbot: Erinnerungen der Leserinnen und Leser von vor 35 Jahren gefragt

Aus SPANDAU meldet sich André Görke:

"19 Schulen im Wechselunterricht": Newsletter-Interview mit Spandaus neuem Gesundheitsstadtrat zur Coronakrise

"Partnerschaft nach Israel wiederbeleben": Interview im Newsletter mit Gudrun O'Daniel-Elmen, Beauftragte für Erinnerungskultur in der Spandauer Kirche

BBO, HBO & Co: Newletter-Übersicht zu Spandaus Schulbaustellen - auch zum neuen Gymnasium in Haselhorst und zur Europaschule in Siemensstadt

Best-of-BVV im Newsletter-Check: Womit beschäftigen sich die Parteien zu Jahresbeginn 2022?

"Alles begann in der Kantschule": Die BBO wird für 50 Mio saniert und der Sportplatz abgerissen - Lehrer erinnern sich im Newsletter, wie alles begann und wie der Asbest gefunden wurde

Tegeler Brücke: Neubauchef meldet sich mit Infos vom 20-Mio-Bauwerk

"Bücherei in Hakenfelde": Update im Newsletter zum Neubau am Havelufer

Direktzug nach Sylt: Newsletter mit Kurztripp-Tipps an die Nordsee

Geschichte des Carossa-Quartier aufarbeiten: Neue Bürgerinitiative stellt sich im Newsletter vor

Was ein griechisches Restaurant in Cottbus mit Hertha und Weinmeisterhorn zu tun haben

Immer der Nasa nach: Weltraum-Unternehmerin kam als Flüchtling aus Sri Lanka nach Berlin und macht Karriere - im Newsletter erinnert sich an ihr Spandau

Bonus für kleine Nasa-Astronauten: 9 Orte in Spandau, die was mit Weltraum zu tun haben

Aus MARZAHN-HELLERSDORF schreibt Johanna Treblin:

Frau Heinrich, wie übersetzt man "rumjenippelt"? Jo Heinrich hat den Besteller "Marzahn, mon amour" von Katja Oskamp übersetzt

Fast 1000 Euro pro Monat für Gas - GASAG-Grundversorgung mit hohen Kosten

Queerer Runder Tisch in Marzahn-Hellersdorf

CDU und Tierschutzpartei wollen Artenschutzgutachten für Bodo-Uhse- und Lily-Braun-Straße

Keine Quarantäne mehr an Schulen und Kitas

Bezirk verteilt kostenlose FFP2-Masken

Niedrigste Quote aller Bundesländer: Berlin blitzt deutschlandweit am wenigsten

Neue Broschüre "Augen auf bei häuslicher Gewalt"

Amt für Soziales wieder im Notbetrieb

Immer mehr Autoleichen

Stilles Gedenken an Opfer der Shoah

Hardy Krüger – der Weltenbummler aus dem kleinen Biesdorf in Berlin ist gestorben

Ignoriert, aber nicht vergessen - So vielfältig sind die Filme ostdeutscher Regisseurinnen

