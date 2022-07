Inzwischen wurden unsere zwölf Bezirks-Newsletter berlinweit mehr als 264.000 Mal abonniert. Dienstags senden wir aus Spandau, Marzahn-Hellersdorf und Tempelhof-Schöneberg. Unsere Newsletter aus diesen drei Berliner Bezirken können Sie, wie auch alle anderen Bezirksnewsletter vom Tagesspiegel, hier kostenlos bestellen: tagesspiegel.de/bezirke.

Aus MARZAHN-HELLERSDORF schreibt Johanna Treblin:

In der Berliner Verwaltung herrscht Personalnotstand, gute Leute sind wegen wenig attraktiver Arbeitsbedingungen, vergleichsweise geringer Bezahlung und auch wegen der Demographie schwer zu finden. In Marzahn-Hellersdorf zum Beispiel werden gerade dringend Radweg- und Gehweg-Planer:innen gesucht, um die Verkehrswende voranzubringen. Mehr zum Thema im Newsletter, weitere Themen diesmal unter anderem:

Das Stadtwappen von Lauingen

Markus Ponick will an einer Kaulsdorfer Grundschule bleiben - der Senat lehnt Bewerbung als Quereinsteiger ab

"Verzeihen, verstehen, vorwärts gehen": Wie Neu-Präsident Kay Bernstein Hertha BSC retten will

Von kleinteiligen Anträgen zur Verbesserung der Verkehrssituation und einem umfassenden Mobilitätskonzept

BVV-Büro mit hohem Arbeitsaufwand konfrontiert

Eindrücke aus der BVV - Kleingärten, Stadtratswahl, neues Bürgeramt

Ergebnis der Umfrage: Zwei Drittel der Leser:innen mit 9-Euro-Ticket

Orwohaus-Festival mit 15 Bands

Sigrid Kneist berichtet aus TEMPELHOF-SCHÖNEBERG:

Die zwei Leben einer Mutter: Gerbera Deeg pflegt seit 22 Jahren ihre Tochter

Über diese Brücke sollst Du nicht gehen: Das lange Warten an der Yorckstraße

Fristverlängerung: Die Jugendverkehrsschule muss nicht sofort ausziehen

Laut sein in Lichtenberg: Drugstore zieht ins Rockhaus

Nach langer Zeit Stelle besetzt: Neuer Leiter fürs Schul- und Sportamt

Verkehrsberuhigter: Tempo 30 in der Akazienstraße

Lange Umsteigewege an der Buckower Chaussee: Bushaltestellen sollen verlegt werden

Aus SPANDAU meldet sich André Görke:

Mehr als 100.000 Leute wollten den Text übers Badechaos am Glienicker See lesen: Reaktionen, Leserbriefe, Fotos, Rathausideen zum Bus-Shuttle - und Frust in Alt-Gatow

"Das Rathaus gratulierte meiner toten Mutter": Newsletter-Leserin empört - der Stadtrat erklärt im Newsletter, wie es zum Fehler kam

News zur 300-Mio-Baustelle: Investor spricht im Newsletter über die Postbrache

"Zank am Gartenzaun": Interview mit einem Schiedsmann im Newsletter über typische Streitfälle

AfD-Stadtrat scheitert auch zum 9. Mal

Jüdisches Theaterschiff "MS Goldberg" verlässt Spandau und zieht nach...

Baustelle an der Zitadelle: das Update

Stolpersteinverlegung für Kaufhaus-Familie in Spandau

Siemensbahn: Es werden dringend Farbfotos gesucht!

