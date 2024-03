Problemviertel in Berlin-Neukölln Grüne Abgeordnete schlagen Taskforce „Zukunft Köllnische Heide“ vor

Als der Berliner Senat am Dienstag mit einem Bus durch Neukölln tourte, habe er ausgerechnet die Köllnische Heide außen vor gelassen – obwohl das Gebiet berlinweit am stärksten von strukturellen und sozialen Problemen betroffen sei. Das werfen die beiden Grünen-Politiker Daniel Wesener und Andreas Audretsch Berlins Regierendem Bürgermeister, Kai Wegner (CDU), vor und schlagen eine Taskforce „Zukunft Köllnische Heide“ vor.

Das geht aus einem Brief an Wegner, Sozialsenatorin Cansel Kiziltepe und Bausenator Christian Gaebler (beide SPD) hervor, den der Bundestagsageordnete Audretsch und Wesener, der für die Grünen im Abgeordnetenhaus sitzt, verfasst haben. Der Brief liegt dem Tagesspiegel vor. Wesener und Audretsch fordern, dass die Köllnische Heide kurzfristig auf die politische Agenda der Senatskanzlei gesetzt werden solle.

Gerade die Köllnische Heide, in der sich auch die Weiße und die High Deck-Siedlung befinden, sei Sinnbild für die sozialen Probleme Berlins: Hier würden im gesamtstädtischen Vergleich besonders viele finanziell benachteiligte, junge und Menschen mit Migrationsgeschichte leben.

Hier zeigen sich bestimmte soziale Probleme unserer Stadt besonders drastisch, sind verfestigte Armut, Erwerbslosigkeit und ungleiche Bildungschancen besonders präsent. Daniel Wesener und Andreas Audretsch über das Stadtgebiet Köllnische Heide

„Hier zeigen sich bestimmte soziale Probleme unserer Stadt besonders drastisch, sind verfestigte Armut, Erwerbslosigkeit und ungleiche Bildungschancen besonders präsent“, schreiben Audretsch und Wesener. Und ausgerechnet hier hätten Staat und Politik in den vergangenen Jahrzehnten dabei versagt, „wesentliche Dinge zum Besseren zu bewegen“.

Die Grünen-Politiker bemängeln die bauliche Situation, den Zustand des öffentlichen Raumes und die fehlende soziale Infrastruktur – etwa eine schon lange versprochene, aber nie umgesetzte neue Jugendeinrichtung.

In der High-Deck-Siedlung sind noch die Spuren der Silvesterkrawalle sichtbar

Zudem würde der Immobilienkonzern Ado speziell die Weiße Siedlung „systematisch verwahrlosen“ lassen. Dem Konzern gehört ein Großteil der Wohnungen in der Siedlung. In der High-Deck-Siedlung seien bis heute die Auswirkungen der Krawalle in der Silvesternacht 2021 sichtbar.

„Nicht nur die letzten Wahlbeteiligungen zeigen an: In der Köllnischen Heide ist das Vertrauen in Verwaltungen, Institutionen und die Parteienpolitik immer weniger vorhanden“, schreiben Wesener und Audretsch.

Daher müsse der Senat sich kurzfristig mit der Zukunft der Bezirksregion beschäftigen, fordern sie: Dazu schlagen sie eine Taskforce vor, die beim Regierenden Bürgermeister angesiedelt werden und den Bezirk einbeziehen soll. Die Taskforce soll sich demnach vor allem darum kümmern, den Zustand der Wohnhäuser und des öffentlichen Raumes sowie die Müllentsorgung und soziale Infrastruktur zu verbessern.