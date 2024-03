RAW-Gelände in Berlin-Friedrichshain Wird die Soziokultur verdrängt?

Das sogenannte „Soziokulturelle L“ auf dem RAW-Gelände in Berlin-Friedrichshain ist womöglich in Gefahr. „Es droht die Verdrängung“, sagt ein Mieter dem Tagesspiegel. Im Jahre 2015 kaufte die Kurth Immobilien GmbH das über 50.000 Quadratmeter große Areal in der Revaler Straße an der Warschauer Brücke. Große Teile des Geländes liegen brach, mehrere Gebäude verfallen. Gleichzeitig siedeln sich neue Einrichtungen an. Platz gibt es noch genügend, es ist nur die Frage, wie er genutzt wird.

Derzeit gebe es zahlreiche Mieterhöhungen und äußerst kurzfristige Vertragslaufzeiten. Der Mieter spricht von „Drohszenarien“ vonseiten des Investors. Die Dauer einiger Verträge betrage ab diesem Jahr nur noch drei Monate, zudem wurde eine Klausel gestrichen, die den Projekten ein Vormietrecht einräumte. „Das bedeutet, wir können sofort gekündigt werden“, erklärt ein Mieter in einem offenen Brief.

Es handelt sich ohnehin um Gewerbemietverträge, die leichter gekündigt werden können als Mietverträge bei Wohnungen. Dabei wurde im Bebauungsplan eigentlich festgesetzt, dass das L bleiben soll mit einer Bestandsgarantie von 30 Jahren und niedrig bleibenden Mieten, wie der Tagesspiegel 2022 berichtete.

Viel Platz für einen Möbelhändler. © Robert Klages

Die Kurth-Gruppe aus Göttingen spricht von einem „Dialogverfahren“, um das RAW-Gelände zu entwickeln. „Auf den ungenutzten Teilen des Grundstücks sollen Arbeitsplätze, Ausbildungsstätten und erlebbare Freiräume entstehen“, heißt es auf der Website. Das Areal könne so wieder wichtiger Anlaufpunkt für die Menschen nicht nur im Bezirk, sondern auch aus ganz Berlin und über dessen Grenzen hinaus werden. „Wir erwarben das RAW-Gelände, weil es im Herzen der Stadt ausreichend Platz für vielfältige Nutzungen in den Bereichen Kunst, Kultur, Musik, Party und Freizeit bietet.“

Öffentliche Sitzung auf dem RAW: Am Donnerstag, 14. März, um 18 Uhr, findet eine öffentliche Sitzung der Beteiligten zur „aktuell schwierigen Situation“ statt. Der Ort: „Zirkus Zack“, Theaterlounge (1. OG rechts) im SGL-Gebäude (Stoff- & Gerätelager), Revaler Straße 99, 10245 Berlin TOR 2.

Für den Investor bedeutet Entwicklung, „das Angebot sinnvoll zu ergänzen, Probleme zu beheben, bestehende Bausubstanz zu sichern, Brachflächen zu nutzen und bauliche Lücken wieder zu schließen, um so das RAW-Gelände zu bewahren und zugleich weiter fortzuschreiben“.

Das „House of Musik“ auf dem RAW-Gelände. © Robert Klages

Bereits 2017 haben die Bauarbeiten für das „House of Music“ begonnen und eine Industriehalle wird saniert. Aktuelle Mieter:innen des Geländes befürchten, verdrängt zu werden und dass sie sich ein Fortbestehen in den neuen Projekten nicht mehr leisten können. Auf eine Anfrage des Tagesspiegels reagierte der Investor zunächst nicht.

Auf der über viele Jahre gewachsenen Fläche des „Sozio-L“ befinden sich unter anderem das Cassiopeia, der Kletterkegel, die Skatehalle Berlin, und die Bar „Zum Schmutzigen Hobby“. Zudem finden sich auf dem Areal Vereine wie Drop-in e.V., der Kinder- und Jugendzirkus „Zirkus Zack“, zahlreiche Ateliers, und Räume für Kurse und Workshops.

Das RAW Gelände in Berlin-Friedrichshain © Robert Klages

Grüne, SPD und die Linke in Friedrichshain-Kreuzberg sprechen sich für die Erhaltung des Areals und für die soziokulturelle Nutzung aus. In einem gemeinsamen Antrag heißt es, dessen Erhalt solle „das übergeordnete Ziel der Entwicklung des RAW-Geländes“ sein. Das Bezirksamt soll sich in allen Verhandlungen, Vorbereitungen und Planungen verstärkt dafür einzusetzen. Erwartet wird ein Lösungsvorschlag im ersten Quartal 2024.

„Die Projekte bilden den eigentlichen Kern dessen, was die Bedeutung des RAW-Geländes für den Kiez und die Stadt ausmacht“, findet Werner Heck (Grüne). „Die vielfältigen Kultur-, Sport- und Freizeitangebote werden von der Nachbarschaft und Berliner*innen aus anderen Bezirken gerne genutzt. Sie waren der Ursprung des RAW-Geländes und haben es zu einem der beliebtesten Orte der Stadt gemacht. Ein RAW-Gelände ohne SKL wäre nicht das RAW.“

