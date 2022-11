Sandmann-Denkmal am Berliner Ullrichplatz Feierliche Einweihung verschoben

„Sandmann lieber Sandmann, es ist noch nicht so weit..“ Tatsächlich passen diese bekannten ersten Zeilen des Intros zur Kinderserie ganz gut zur folgenden Thematik: Eigentlich soll das Bronze-Denkmal des Sandmanns – an seinem 63. Jubiläum – feierlich am 22. November auf dem Ullrichplatz eingeweiht werden.

Das bereits fertig gegossene Denkmal erinnert an den Sandmann und seinen Erfinder, Gerhard Behrendt, der selbst lange in Mahlsdorf lebte, dem Stadtteil, wo die Sendung „Unser Sandmännchen“ über mehrere Jahrzehnte produziert wurde. Im Sommer hatte die Bezirksverordnetenversammlung (BVV) die Aufstellung des Sandmanndenkmals befürwortet. Initiiert wurde das Denkmal von Michael Wiedemann.

Aber es ist noch nicht so weit: Denn selbst der Sandmann ist nicht vor den Mühlen der deutschen Bürokratie gefeit. Bis jetzt hat die untere Denkmalschutzbehörde das Aufstellen des Denkmals noch nicht genehmigt, weswegen der Sandmann voraussichtlich noch nicht am geplanten Termin am 22. November installiert werden kann.

Der mit langem Vorlauf geplante Termin findet aber trotzdem statt – in Form einer symbolischen Voreinweihung, die zugleich als Infoveranstaltung dient. Zwischen 14 und 15 Uhr wird die Bronze-Skulptur am Ullrichplatz ausgepackt, vorgestellt und dann wieder eingepackt. „In Abstimmung mit dem Bildhauer Claus Lindner und dem Kunstgiesser Wilfried Hann werden wir in der Lage sein, die Bronzefigur ,Unser Sandmännchen‘ erstmals in der Öffentlichkeit zeigen“, schreibt der Initiator Wiedemann.

Wenn es so weit ist und die Aufstellung genehmigt wird, lesen Sie davon im Marzahn-Hellersdorf-Newsletter.

Kombibad Marzahn : Der CDU-Verordnete Johannes Martin wirft dem Bezirksbürger*innenmeister Gordon Lemm (SOD) und der Stadträtin Juliane Witt (SPD) vor, dass es mit dem Projekt nicht voran geht.

: Der CDU-Verordnete Johannes Martin wirft dem Bezirksbürger*innenmeister Gordon Lemm (SOD) und der Stadträtin Juliane Witt (SPD) vor, dass es mit dem Projekt nicht voran geht. Lernen , um einen Taschenrechner zu bekommen

, um einen Taschenrechner zu bekommen Interkulturelles Coaching aus Marzahn: Lernen Sie Karsten Przybilla in der Nachbarschaft kennen

Lernen Sie Karsten Przybilla in der Nachbarschaft kennen Angriffsreihe auf Wahlkreisbüros dauert an

auf Wahlkreisbüros dauert an Mutmaßlicher Brandstifter in Hellersdorf festgenommen

in Hellersdorf festgenommen Vermisste 13-Jährige ist wieder da

ist wieder da Veranstaltung zum Gedenken queerer Opfer des Nationalsozialismus

queerer Opfer des Nationalsozialismus Workshop: Hoffnung vermitteln in der Klimakrise

Hoffnung vermitteln in der Klimakrise Kennenlernplenum der Bezirksgruppe von Fridays For Future

