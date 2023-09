Schimmel im Winter, Hitze im Sommer Neubau für marodes Berliner Polizeigebäude nicht in Sicht

Dem größten stadtentwicklungspolitischen Projekt in Tempelhof-Schöneberg, der „Neuen Mitte Tempelhof“, droht eine Verschiebung auf unbestimmte Zeit. Besonders gravierend wären die Folgen für die Berliner Polizei. Zu den Planungen gehört nämlich ein Neubau für den Polizeiabschnitt 44 in der Götzstraße. Dieser soll ungefähr 200 Meter weiter östlich in der Straße gebaut werden. Ursprünglich sollten die Bauarbeiten für den Neubau bereits 2021 beginnen. Wann er jetzt realisiert werden kann, ist unklar.

Im vergangenen Jahr war das gesamte Projekt „Neue Mitte Tempelhof“ nicht in die Investitionsplanung des Landes bis 2026 aufgenommen worden. Deshalb wird jetzt darum gerungen, wenigstens kleine Haushaltsansätze dafür in die Planung bis 2027 einzustellen. Sollte dies nicht gelingen, müsste aufgrund des Haushaltsrechts ein Planungsstopp verhängt werden.

Die Polizeigewerkschaft GdP ist entsetzt. Ein Neubau sei dringend notwendig, sagt GdP-Sprecher Benjamin Jendro. Der Bau gilt als völlig marode und nicht sanierungsfähig. „Wir haben undichte Fenster, es zieht im Winter, wird im Sommer kochend heiß, die Sanitäranlagen sind katastrophal, die Bausubstanz zerfällt immer mehr“, sagt Jendro.

„Es ist eine unbefriedigende Situation“, sagt auch Tempelhof-Schönebergs Stadtentwicklungsstadträtin Eva Majewski (CDU), nachdem sie sich in der vergangenen Woche im Polizeigebäude einen direkten Eindruck verschafft hat. Sie macht ähnliche Angaben wie die GdP über den Zustand des Gebäudes.

Für die Beamten dort gebe es keine vernünftigen Umkleideräume und keine Klimatisierung, ergänzt sie. Immerhin seien im vergangenen Jahr neue Duschen eingebaut worden. Teilweise seien die Beamten selbst aktiv geworden und hätten sich Ventilatoren besorgt. In vergangenen Jahren gab es zudem erhebliche Wasser- und Abwasser- sowie Deckenschäden.

Majewski kann nicht verstehen, warum die Innenverwaltung von Senatorin Iris Spranger (SPD) im vergangenen Jahr das Projekt nicht als Priorität in der Investitionsplanung bis 2026 angemeldet hat. Im Prinzip hätte man nämlich dann schnell mit der Realisierung loslegen können.

Der Bebauungsplan für dieses Teilprojekt der Tempelhofer Mitte war im vergangenen Sommer festgesetzt worden. Die Innenverwaltung äußert sich auf Anfrage nicht und verweist auf die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung.

Die Neue Mitte Tempelhof 2019 wurde das Projekt erstmals umfassend vorgestellt. Mit Baumaßnahmen sollte eigentlich bereits 2021 begonnen werden. Alle wesentlichen Planungen des Landes findet man auf berlin.de

Diese wiederum will weiter an dem Großprojekt festhalten, betrachtet sich bei Fragen, die die Investitionsplanung betreffen, jedoch für nicht zuständig. In Tempelhof sollen neben dem Polizeiabschnitt auch das Schwimmbad und die Bibliothek neu gebaut werden, für das Rathaus ist ein Erweiterungsbau geplant, auch ein neues Stadtquartier mit 500 Wohnungen soll entstehen.

Das Rathaus Tempelhof soll einen modernen Anbau bekommen. © Frank Jansen

Die GdP sieht nicht nur die Auswirkungen für diesen Standort, sondern auch für andere Liegenschaften der Polizei: Der Neubau besitze große Relevanz für einen anderen Polizeiabschnitt. Die landeseigene Immobiliengesellschaft BIM wolle den Standort des Abschnitts 42 an der Hauptstraße in Schöneberg mittelfristig aufgeben, da er in einem noch schlechteren Zustand als der Abschnitt 44 in der Götzstraße sei. Die dortigen Beamten sollen auf den Abschnitt 41 in der Gothaer Straße in Schöneberg und eben auf das neue Tempelhofer Revier verteilt werden.

An der Hauptstraße seien bereits Fassadenteile herabgefallen, sagt Jendro. Deswegen sei dort eine Einfahrt gesperrt. Ähnliches sei auch auf dem Abschnitt 46 in Lankwitz passiert: „Die Kolleginnen und Kollegen gelangen dort nur noch über einen Baugerüsttunnel sicher in den Abschnitt.“ Jendros Fazit: „Genau genommen ist die ganze Direktion 4 ein kompletter Sanierungsfall.“ Diese Direktion ist zuständig für Tempelhof-Schöneberg, Steglitz-Zehlendorf und den südlichen Teil des Bezirks Neukölln.