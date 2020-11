Die Coronavirus-Krise ist eins der wichtigsten Themen unserer Leute-Newsletter, aber nicht das einzige. Inzwischen wurden unsere Newsletter berlinweit mehr als 230.000 Mal abonniert. Die Woche geht weiter mit Spandau, Marzahn-Hellersdorf und Tempelhof-Schöneberg. Unsere Newsletter aus diesen drei Berliner Bezirken können Sie, wie auch alle anderen Bezirksnewsletter vom Tagesspiegel, hier kostenlos bestellen: leute.tagesspiegel.de

Aus SPANDAU schreibt André Görke:

Sie erinnern sich? Es begann im Sommer 2019 mit zwei Wracks, die im Nordhafen festgemacht hatten. Die Wasserschutzpolizei schrieb ohne Ende Anzeigen, ein Kennzeichen war gefälscht, gegen den zweiten Hobby-Kapitän wurde ermittelt ("...dann droht Haft"). Die Stadträte Frank Bewig, CDU (Verkehr), und Stephan Machulik, SPD (Ordnung) wurden eingeschaltet, zuständig war letztlich die Behörde von Verkehrssenatorin Regine Günther, Grüne. "Kann alles leider drei, vier Jahre dauern", hörte unser Newsletter-Autor im März 2020. Vorher sollten die Schrottkähne in einen Landeshafen gezogen werden. Nun ist bald 2021 - die Wracks liegen immer noch dort, sind zerstört, die Wände sind eingetreten - und sie haben sich vermehrt. "Inzwischen liegen schon fünf Schrottboote am Nordhafen. Es kann doch nicht sein, dass da immer noch nichts zu machen ist", schreibt uns Newsletter-Leserin Gudrun O'Daniel-Elmen. "Ein andauernder Schandfleck." Mehr dazu im Newsletter, weitere Themen diesmal unter anderem:

Überraschung in der Altstadt: "Der Weihnachtsbaum kommt am..."

Asbest im Schwimmbad entdeckt

Lüften in der Coronakrise: "Im Wintermantel im Klassenzimmer"

Herrenwitze ohne Ende: die Klopapier-Debatte der BVV

Neues Schwimmbad in Falkensee

60 Jahre Falkenseer Platz: Das sagt der Historiker

Die Spitzenkandidatin der Grünen? So läuft die Wahl

Spandaus schönster Park: Neue Infos vom Stadtrat zur Scharfen Lanke

Verlosung: Bezirke-Kalender vom Tagesspiegel

Joana Nietfeld berichtet aus TEMPELHOF-SCHÖNEBERG:

Flughafen Tempelhof soll Corona-Impfstation werden

Personalausstattung im Gesundheitsamt in Coronazeiten

Afrikanische Schweinepest auf dem Vormarsch

Die letzten Tage der Kleingartenkolonie Morgengrauen

FDP scheitert mit Antrag auf unverzügliche Räumung der "Potse"

Zukunft des Motorenwerks Marienfelde soll klimafreundlicher werden

Martin-Luther-Straße umbenennen? Die Meinungen der Leser*innen

Ehrenamtliche Großeltern gesucht

Bezirk will schwedischem Immobilienkonzern zuvorkommen – Gespräch zwischen Mieter*innen und Bezirksstadtrat Jörn Oltmann

Verlosung: Bezirksamt bietet 10x2 Tafeln Fairtrade-Schokolade

Aus MARZAHN-HELLERSDORF schreibt Masha Slawinski:

Corona-Update von Bezirksbürger*innenmeisterin Dagmar Pohle

Marzahn-Hellersdorf fehlen 365 Kitaplätze

Sarah Ann Rosa über ihr Leben in Marzahn: "Seit ich hier bin, weiß ich was ich brauche und das ist – weniger – absolut weniger von allem"

Polizeimeldung: Schwerer Verkehrsunfall in Hellersdorf

Für Kinder: Librileo Lesestunde

Futurismus in den Bezirksämtern

Berliner Wasserbetriebe bauen Wasserkanäle durch Biesdorf

Unterwegs im Naturschutzgebiet Unkenpfuhle

"Denk mal an den Osten": Podcast über Marzahn-Hellersdorf

Letzte Chance bei der vierwöchigen Bewegungs-Challenge mitzumachen

