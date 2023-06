Sexuelle Vielfalt im Tierreich Queere Aktionswoche mit „Pink Day“ im Tierpark Berlin

Vom 24. Juni bis 2. Juli läuft in Lichtenberg eine queere Aktionswoche. Sie startet am Samstag, 24. Juni, um 11 Uhr mit einem Nachbarschaftsfest auf dem Freiaplatz. Am Sonntag, 25. Juni, lädt die AG Queer Lichtenberg zum ersten „Pink Day“ in den Tierpark Berlin ein.

Mit dem Codewort „Flamingo“ gibt es 25 Prozent Rabatt auf das Tagesticket und zehn Prozent Preisnachlass auf Speisen und Getränke in den Tierpark-Restaurants. Zudem informieren kostenfreie Touren die Besucher:innen übers Thema „Sexuelle Vielfalt im Tierreich“

Anmeldungen sind per E-Mail an die Adresse: AGQueerLichtenberg@gmx.de möglich.

Der „Pink Day“ ist nicht als Partyevent konzipiert, vielmehr soll er Diversität und Queerness aus naturwissenschaftlicher Perspektive beleuchten und einen Einblick in die unterschiedlichen Liebes- und Lebensformen der Tierwelt gewähren. Auch in den verschiedenen Foren und Workshops der Queeren Woche geht es um Vielfalt, um Handlungsfelder und Maßnahmen zur Verbesserung der Lebenssituation queerer Menschen im Bezirk.

Am Sonntag, 2. Juli, um 16 Uhr endet die Woche mit einem Tanzworkshop der Tanzlehrerin und DJane Andrea Schlinkert im Museum Kesselhaus Herzberge. Das gesamte Programm gibt es hier.

Dieser Text stammt aus dem Tagesspiegel-Newsletter für den Bezirk Lichtenberg

