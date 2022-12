Silvester ist die letzte Tour Berliner Wanderverein löst sich nach 40 Jahren auf

Die Wanderschuhe kommen an den Nagel. Der Wanderverein in Berlin-Spandau wird nach 40 Jahren aufgelöst und stellt sein Angebot zum 31. Dezember 2022 ein, meldet der Klub um Horst Zander. Darüber berichtet jetzt der Spandau-Newsletter vom Tagesspiegel in seiner aktuellen Ausgabe. Zum Schluss lädt der Wanderverein noch mal ein und organisiert eine schmissige 14-Kilometer-Runde. Wer will?

„Die letzte öffentliche Veranstaltung des Vereins ist die Silvesterwanderung am 31. Dezember“, meldet der Klub. Wer also die Schuhe schnüren will und sich auf frische Luft und erfrischende Leute freut: Treffpunkt ist am 31. Dezember um 9.45 Uhr am U-Bahnhof Altstadt Spandau, Ausgang Breite Straße.

„Alle, die Spaß am Wandern haben, die fit genug sind und die gerne in Gruppen wandern“, können mitkommen, so der Verein. Die Tageswanderung kostet 3 Euro und führt über den Spektegrünzug, Mauerweg und Bötzowbahn zurück zum Restaurant „Bierbrunnen“ an den Arcaden. Das Tempo? „Gewandert wird in Gruppen: Sportliche ca. 5 – 6 km /Std. und Genießer ca. 3,5 – 4,5 km/Std“.

1982 wurde der Verein in einem Restaurant gegründet

Gegründet wurde der Verein 1982. „Am Abend des 2. Februar 1982 traf sich in der Falkenseer Chaussee in Spandau im Restaurant “Schmidts Bierstuben“ eine Gruppe von Wanderfreunden“, heißt es in der Chronik, die Sie in voller Länge lesen können: www.wanderverein-spandau.de/die-chronik

In Spandau startet ein großes Wanderprojekt

Wie berichtet wird der Wandersport in Spandau aber ausgebaut: Denn das Rathaus um Stadtrat Thorsten Schatz, CDU, startet 2023/2024 ein Pilotprojekt für Berlin, um die 20 grünen Wanderwege der Stadt bekannter zu machen: Dafür zahlt das Land dem Bezirk 700.000 Euro: hier die Infos im Tagesspiegel.

Und hier noch mehr Themen, die Sie im aktuellen Spandau-Newsletter vom Tagesspiegel finden. Darin bündeln wir Bezirksnachrichten, greifen Kiez-Debatten auf, nennen Termine und Tipps. Einmal pro Woche unter tagesspiegel.de/bezirke. Hier einige der Themen im aktuellen Spandau-Newsletter.

Taucher reinigen Badestrände von Kladow bis Hakenfelde

von Kladow bis Hakenfelde Weihnachtsansprache: die Pfarrerin von Siemensstadt über Krieg, Corona und Neubauviertel

über Krieg, Corona und Neubauviertel Schafe, Pfannkuchen und Nachtchöre: 11 Kirchentipps zum Fest

und Nachtchöre: 11 Kirchentipps zum Fest BSR sammelt Weihnachtsbäume ein – die Termine

ein – die Termine Melanchthonplatz : Erneuerung bis 2030? Fotos und ganz unterschiedliche Aussagen des Stadtrats

: Erneuerung bis 2030? Fotos und ganz unterschiedliche Aussagen des Stadtrats Wilhelmplatz: Umbau und neuer Name? Ideen von Lesern – und ganz unterschiedliche Aussagen des Stadtrats

Umbau und neuer Name? Ideen von Lesern – und ganz unterschiedliche Aussagen des Stadtrats Metzer Platz : Baustellennews aus der Pichelsdorfer Straße und der Zeitplan des Stadtrats (und Infos zum WC-Standort)

: Baustellennews aus der Pichelsdorfer Straße und der Zeitplan des Stadtrats (und Infos zum WC-Standort) Gefrorene Havel : der 1. Eisbrecher und Tipps der DLRG

: der 1. Eisbrecher und Tipps der DLRG BVG, Bienen und Blindenleitsysteme in Hakenfelde: Letzte Sitzung 2022 im Rathaus

in Hakenfelde: Letzte Sitzung 2022 im Rathaus Tauben, Fahrradreparatursäulen und eine Holperpiste: Erste Sitzung 2023 im Rathaus

Erste Sitzung 2023 im Rathaus Nach S-Bahn-Pleite : Scharfe Kritik vom Fahrgastverband an der Verkehrssenatorin

: Scharfe Kritik vom Fahrgastverband an der Verkehrssenatorin 40 Jahre Wanderverein : die allerletzte Wanderung am Silvestertag

: die allerletzte Wanderung am Silvestertag 825 Jahre Spandau – mit einem kuriosen Foto und drei Tipps für die Ferien

– mit einem kuriosen Foto und drei Tipps für die Ferien Weihnachtssingen und Neujahrsläufe: die besten Sport-Termine

und Neujahrsläufe: die besten Sport-Termine Kino-Tipps für die Feiertage aus Spandaus bestem Altstadt-Kino

für die Feiertage aus Spandaus bestem Altstadt-Kino Die neuen Einwohnerzahlen für jeden Ortsteil

für jeden Ortsteil Mein Dank an Sie

an Sie …und noch mehr im Spandau-Newsletter: tagesspiegel.de/bezirke

Zur Startseite