Von Kalifornien/USA nach Haselhorst. Diese Nachricht ist echt ein Ding: Eine der bekanntesten Fitnessstudios der Welt, „Gold’s Gym“, zieht nach Spandau – da soll schon Arnold Schwarzenegger in den 60ern trainiert haben (also im Studio, nicht in Haselhorst).

Im Februar 2021 werde ein Flagship-Studio an der Paulsternstraße fertigstellt sein, also eine besonders markante Filiale in der Stadt. Das teilte die RSG Gruppe um den Unternehmer Rainer Schaller mit. Ob das Studio dann auch öffnen kann, werden die gültigen Coronaregeln zeigen.

Die RSG Gruppe hat nach eigenen Angaben 6,4 Mio Mitglieder in Firmen wie „McFit“. Diese Marke hatte Spandaus Stadtrat Frank Bewig, CDU, neulich im Nebensatz genannt, als er von der Baustelle an der Paulsternstraße sprach – jetzt ist es doch viele Nummern größer, wie Branchenkenner erzählen („So was hätte ich in Mitte oder Prenzlauer Berg vermutet“).

Das Unternehmen von Rainer Schaller hat laut "Handelsblatt" die prominente Marke erst im Jahr 2020 übernommen. Die Kette war wegen der Coronakrise insolvent gegangen. Kostenpunkt: 100 Mio Euro. Das "Handelsblatt" spricht vom "Mekka der Muskelprotze" Und das liegt nun also in Spandau.

„Die Geschichte der Fitnessmarke Gold’s Gym, die vor 55 Jahren im kalifornischen Venice ihren Anfang nahm, erreicht mit der Eröffnung eines Flagship-Studios im Berliner Stadtteil Spandau ihren nächsten Höhepunkt“, heißt es in der Branchenmitteilung. Ein Satz, den man so auch noch nicht über Berlin-Haselhorst gelesen hat, oder?

Das Studio liegt an der Paulsternstraße 22. Gemeint ist die Sport- und Eventhalle über Aldi und neben „Old Texas Town 1950“. Klingt amüsant, doch der Kiez hier draußen im Berliner Westen wird enorm umgekrempelt.

Die Westernstadt in Berlin-Spandau. Foto: Imago

Hinter dem Fitnessclub entsteht der 600-Mio-Campus von Siemens. Gegenüber sind gerade die ersten von 500 neuen Wohnungen fertig geworden. Ganz in der Nähe wird die Bebauung der Insel Gartenfeld für 10.000 Menschen geplant.

Die Arena war 2015 gebaut worden, fiel bisher aber nicht sonderlich auf als Eventbühne im Bezirk. Vielleicht ändert sich das ja.

