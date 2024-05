Stadträtin reagiert auf Kriegers Kröten-Kritik „Pankower Tor“: Bezirksamt als „verlängerter Nabu-Arm“?

Ist das Pankower Bezirksamt eine verkappte Naturschutzbund-Filiale? Das zumindest legt die Geschäftsführerin Immobilien der Krieger-Gruppe, Edda Metz, nahe. Ihr Unternehmen will seit 2009 das „Pankower Tor“ errichten, doch noch immer wurde kein Bebauungsplan aufgestellt. Ein Grund ist die langwierige Diskussion um die geschützten Kreuzkröten und Zauneidechsen, die auf dem ehemaligen Rangierbahnhof Pankow-Heinersdorf gefunden wurden und nun in eine nahe Kleingartenkolonie umgesiedelt werden sollen.

Metz sprach unlängst auf einer Veranstaltung des Vereins „Architekturpreis Berlin“ Tacheles zur Thematik. „Das Artenschutzgesetz ist kein Bauverhinderungsgesetz“, sagte sie. Man müsse auch den Mut haben, sich einmal unbeliebt zu machen. „Zum Beispiel bei 66.000 Kleingärtnern“, sagte die Juristin unter lautem Klatschen der Architekten mit Blick auf Ausgleichsflächen für die Kreuzkröten-Population in der Kolonie „Feuchter Winkel“, die Krieger gekauft hat.

Metz kritisierte auch die Behörden. Einzelne Mitarbeiter der Umwelt- und Naturschutzämter der Berliner Bezirke seien „verlängerte Arme des Nabu“ – das dürfte insbesondere auf Pankow gemünzt sein. Der Naturschutzbund und andere Umweltschutzverbände würden in Berlin ein großes Klagerisiko gegen Bauprojekte darstellen, deshalb werde in den Behörden der gesetzliche Rahmen meist bis ins Maximale ausgereizt, sagte die Juristin Metz weiter. Berlins Stadtentwicklungssenator Christian Gaebler (SPD) bestätigte, dass forsches Vorgehen und Ängstlichkeit in den Bezirksverwaltungen unterschiedlich stark ausgeprägt sind. „Es fehlt die Verlässlichkeit“, kritisierte Metz.

Gerade die Diskussion über die Kreuzkröte am „Pankower Tor“ sei „an Absurdität gar nicht zu überbieten“, erklärte Gaebler. Dabei müsse man sich angesichts des Klimawandels fragen, wie lange es die Kreuzkröte überhaupt noch gebe.

Das Pankower Bezirksamt reagierte schmallippig auf die Anwürfe der Krieger-Geschäftsführerin. „Selbstverständlich kommentieren wir derartige Äußerungen Dritter nicht“, erklärte die für das Umwelt- und Naturschutzamt zuständige Bezirksstadträtin Manuela Anders-Granitzki (CDU). „Vielmehr verweise ich an dieser Stelle auf den von mir und der Firma Krieger vorliegenden final paraphierten Artenschutzrechtlichen Vertrag zum Pankower Tor.“

