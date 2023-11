Unsere Newsletter, inzwischen berlinweit mehr als 285.000 Mal abonniert, bringen Ihnen Aktuelles und Hintergründiges aus Ihrem Berliner Bezirk. Die Woche beginnt bei uns immer montags mit Lichtenberg und Treptow-Köpenick.

Unsere Newsletter aus diesen beiden Berliner Bezirken können Sie, wie auch alle anderen Bezirksnewsletter vom Tagesspiegel, hier kostenlos und ganz unkompliziert bestellen: tagesspiegel.de/bezirke

Aus LICHTENBERG berichtet Robert Klages unter anderem über diese Themen:

Denkmal für Nazi-Widerstandsgruppe „Rote Kapelle “ mit Hakenkreuz beschmiert

“ mit Hakenkreuz beschmiert Was macht die Wildtierkamera im Wohngebiet?

im Wohngebiet? Leider aktueller denn je: Gedenken an die Opfer der Novemberpogrome 1938

1938 Wegen Vermüllung: Biotop am Rummelsburger See wird durch höheren Zaun geschützt und Anleger gesperrt

wird durch höheren Zaun geschützt und Anleger gesperrt Filmfestival „Stadtlichter“ legt Fokus auf 20 Jahre Städtepartnerschaft mit Jurbarkas in Litauen

in Litauen Vorlesung an der Kinder-Uni : Darf man sich für besseres Klima auf der Straße festkleben?

: Darf man sich für besseres Klima auf der Straße festkleben? Zehn Besucher:innen verletzt: Chlorgas-Unfall im „Wellenwerk“

im „Wellenwerk“ Theater an der ehemaligen Stasi-Zentrale: DDR-Oppositionsgruppe „Frauen für den Frieden“

DDR-Oppositionsgruppe „Frauen für den Frieden“ Proteste vor dem Rathaus gegen Schließung des Jugendclubs „Linse “

“ Drohnen-Verbot für den Weihnachtsrummel

Aus TREPTOW-KÖPENICK meldet sich Julia Schmitz mit folgenden Neuigkeiten:

„Wehret den Anfängen”: Vor 85 Jahren zerstörten Köpenicker Bürger die Synagoge in der Freiheit 8

Der Tausendsassa aus Adlershof: Moritz Russ studiert Schauspiel an der Hochschule Ernst Busch

studiert Schauspiel an der Hochschule Ernst Busch Unzufriedenheit steigt: Studie untersucht Wohnverhältnisse im Kosmosviertel

Sternfahrt zum Abschied : S-Bahn zieht Baureihe 485 aus dem Betrieb

: S-Bahn zieht Baureihe 485 aus dem Betrieb Es war einmal: Geschichten lauschen bei den Berliner Märchentagen

Elfte Niederlage in Folge: 1. FC Union in der Krise

Übrigens können Sie in unseren Newslettern aus Lichtenberg und Treptow-Köpenick und natürlich auch in allen anderen bezirklichen Newslettern vom Tagesspiegel auf Geburtstage von Freunden, Lebenspartnern, Verwandten, Nachbarn, Kollegen, Geschäftspartnern etc. hinweisen oder auch selbst mit ein paar netten Worten gratulieren. Schreiben Sie unseren Autorinnen und Autoren, deren E-Mail-Adressen Sie in den Newslettern finden.