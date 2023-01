Stille Kunstauktion für die Ukraine Zehn Fotografen zeigen am Berliner Wannsee ihre Bilder

Zehn junge Fotografinnen und Fotografen aus der Ukraine haben ihre individuellen künstlerischen Stimmen vereint, um ihr kriegsgeplagtes Land humanitär zu unterstützen. Das Künstlerkollektiv „Airlift UA” zeigt am 6., 7. und 8. Januar im Gästehaus Blumenfisch am Großen Wannsee die Ausstellung „Help Ukraine”. Alle Bilder werden in einer „silent auction” versteigert.

„Dieses besondere Shooting habe ich unter dem Eindruck der Geschichten von Millionen von ukrainischen Menschen gemacht, deren Leben von Flucht und von konstanter Instabilität geprägt ist”, sagt die Künstlerin Mariia Gluhomaniuk über ihre ausgestellten Fotografien. „Doch gibt es auch Hoffnung, unerschütterlich und selbst mit aller Gewalt nicht ausradierbar.”

„Überzeugen Sie sich selbst von der hoffnungsvollen Kraft der Bilder”, empfiehlt das Team vom Gästehaus Blumenfisch in der Einladung zur Ausstellung.

Sämtliche Einnahmen aus der Auktions-Ausstellung gehen an die Hilfsorganisation „Berlin to Borders” für den Erwerb von Stromgeneratoren für ukrainische Krankenhäuser. Die Vernissage beginnt am Freitag, 6. Januar, um 18 Uhr. Am Wochenende ist die Ausstellung jeweils von 14 bis 20 Uhr am Ufer des Wannsees in der Straße Am Sandwerder 11-13 zu sehen.

Kiew im Winter, gesehen von der Fotografin Sofia Chybisova. © Sofia Chybisova

