Tramexperte für den Berliner Südwesten CDU nominiert Patrick Steinhoff als Stadtentwicklungsstadtrat

Am Mittwochabend war er nominiert: Mit 169 Ja- und 17 Nein-Stimmen bei 15 Enthaltungen wählten die Mitglieder der CDU Steglitz-Zehlendorf den Bezirksverordneten Patrick Steinhoff zum Kandidaten für das Stadtratsamt. „Ein Spitzenergebnis“, so die CDU. Nach der Wiederholungswahl von Februar stehen den Christdemokraten drei Bezirksamtsmitglieder zu – Cerstin Richter-Kotowski (Schule, Bildung und Sport) und Tim Richter (Soziales und Bürgerdienste) bleiben im Amt. Das Stadtentwicklungsressort soll künftig Patrick Steinhoff führen.

Geboren wurde der Stadtrat in spe 1987 in Pankow. Er studierte an der Technischen Universität „Planung und Betrieb im Verkehrswesen“ und schloss sein Studium 2015 mit dem Titel „Master Of Science“ ab. Doch schon zwei Jahren vor dem Abschluss hatte sich bereits die BVG den Berliner „geschnappt“: Bis 2020 war Patrick Steinhoff in verschiedenen Positionen beim Verkehrsbetrieb tätig – er beschäftigte sich mit den Themenfeldern Energie, Personal- und Infrastrukturmanagement.

Er war bei der BVG stellvertretender Abteilungsleiter für die Straßenbahn

Und er entwickelte ein Faible für die Straßenbahn, ein für die Südwest-CDU gewöhnungsbedürftiges Arbeitsfeld – der Verlängerung der Tramstrecke vom Alexanderplatz bis zum Rathaus Steglitz stehen die Konservativen strikt ablehnend gegenüber. Mit der Leitstelle, der Fahr- und Baubetriebsplanung kennt sich Tram-Experte Steinhoff als ehemaliger stellvertretender Abteilungsleiter Betriebskoordination Straßenbahn aus.

Auf nach Steglitz mit der Straßenbahn. © Museum Steglitz

Doch dann wechselte er 2020 von den kurzen Zügen auf der Straße zu den langen Zügen auf den Fernbahngleisen. Bei der Deutschen Bahn wurde er zum Referenten des Konzernbevollmächtigten für die Länder Berlin, Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern – nun wird sein Chef Alexander Kaczmarek ihn ziehen lassen müssen. Der 35-Jährige wird der jüngste Stadtrat im Bezirksamt Steglitz-Zehlendorf sein.

Schatzmeister, Bezirksverordneter, Stadtrat

In die Südwest-CDU trat Patrick Steinhoff 2010 ein – er war nach Südende gezogen. Dass er verantwortungsvoll mit Haushaltsplänen umgehen kann, scheint der Politiker seinen Parteifreunden erfolgreich bewiesen zu haben. 2017 hatten sie ihn zum Schatzmeister des Ortsverbands gemacht, 2022 übernahm er das Amt des Kreisschatzmeisters. Seit Ende 2021 ist er Mitglied der Bezirksverordnetenversammlung (BVV).

Am 24. Mai könnte der Bahn-Experte ins Amt gewählt werden, dann tagt die BVV wieder. Jetzt steht dem Kandidaten die Vorstellungsrunde in den Fraktionen bevor – die Grünen werden ihn sicherlich nach seinen Tram-Träumen für den Bezirk befragen.

