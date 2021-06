Unsere Leute-Newsletter, inzwischen berlinweit rund 250.000 Mal abonniert, bringen Ihnen Aktuelles und Hintergründiges aus Ihrem Bezirk. Die Woche beginnt bei uns mit Lichtenberg und Treptow-Köpenick. Unsere Newsletter aus diesen beiden Berliner Bezirken können Sie, wie auch alle anderen Bezirksnewsletter vom Tagesspiegel, hier kostenlos bestellen: leute.tagesspiegel.de.

Aus LICHTENBERG schreibt Robert Klages:

Wie viel Angst um Ihre Sicherheit haben Sie als Radfahrer:in im Straßenverkehr? Welche verkehrspolitischen Maßnahmen würden Ihnen als Radfahrer:in am meisten Sicherheit geben? Wie bewerten Sie den gegenseitigen Umgang von Radfahrer:innen und Autofahrer:innen in Berlin? Drei Fragen aus einer Tagesspiegel-Umfrage, die unser Autor zum Anlass für eine Bilanz der Verkehrswende im Bezirk nimmt. Mehr dazu im Newsletter, weitere Themen diesmal unter anderem:

Nach rassistischem Angriff mit Pitbull 2018: Verdächtiger erneut freigesprochen

Ausflugstipp: Schloss, See, Lost Places

Bundesverdienstmedaille für "kein Abseits e.V."

Pride Weeks: Regenbogenfahne, Picknick und Filmreihe

Lichtenberger Schüler*innen müssen in anderen Bezirken zur Schule gehen: Schulgipfel soll kommen

Ende der Stasi-Akten-Behörde in Berlin

Aus TREPTOW-KÖPENICK schreibt Thomas Loy:

Bundeswehr zieht sich aus Adlershof zurück

Elke Wittstock liefert das Trinkwasser fürs Rote Rathaus

Mieterhöhungen im Kosmosviertel unwirksam

Bohnsdorfer Wald soll der Dürre trotzen

Neuer Wochenmarkt in Grünau/Bohnsdorf

Geklärte Tesla-Abwässer sollen in die Müggelspree laufen

Fête de la Musique in Adlershof und im Stream

Kiezkamera: Die Schutzgötter vom Strandbad Grünau

