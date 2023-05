„Unternehmerinnen-Lounge Lichtenberg“ Netzwerk für Frauen in der Wirtschaft gestartet

Das Bezirksamt Lichtenberg fördert mit einem Netzwerkformat – der „Unternehmerinnen-Lounge Lichtenberg“ – unternehmerische Aktivitäten von Frauen im Bezirk. Das Format findet alle zwei Monate in wechselnden Locations statt.

Den Auftakt bildet am Dienstag, 6. Juni 2023, um 18 Uhr, das Thema „Social Recruiting: Wie findest du in Zeiten von Fachkräftemangel die richtigen Menschen für dein Team“. Das Format wird von der bezirklichen Wirtschaftsförderung in Kooperation mit dem Wirtschaftskreis Hohenschönhausen-Lichtenberg e.V angeboten.

„Frauen sind im Unternehmertum nach wie vor stark unterrepräsentiert. Wir wollen dagegenwirken“, sagt Bezirksbürger:innenmeister Martin Schaefer (CDU).

Ob vor der Gründung mit einer Geschäftsidee stehend oder langjährig als Geschäftsführerin der eigenen Firma arbeitend – jede ist in der Unternehmerinnen-Lounge willkommen. Die Anmeldung ist ab sofort hier möglich. Die Plätze sind begrenzt.

Dieser Text stammt aus dem Tagesspiegel-Newsletter für den Bezirk Lichtenberg, hier einige Themen dieser Woche:

Das ist eine Kriegserklärung an den Staat“: rechte Anschlagsserie in Hohenschönhausen

„Maschinenmosaik“ am Fennpfuhl wird eingeweiht

„Ihr seid Teil der Geschichte!“ – Museum Lichtenberg sucht Erinnerungsstücke

Frauen*beirat Lichtenberg sucht Mitglieder

Ausflugstipp: Kraniche und Kölsch in der Uckermark

Promenade, Grünfläche und weniger Kfz-Verkehr: Roedeliusplatz neu gestaltet

Unseren Newsletter für den Bezirk Lichtenberg können wie alle Tagesspiegel-Newsletter für die zwölf Berliner Bezirke hier kostenlos bestellt werden.

Wenn Sie Anregungen, Kritik oder gern auch Lob zu unserer Bezirksberichterstattung loswerden wollen, schreiben Sie unseren Autor:innen, deren E-Mail-Adressen Sie in den Newslettern finden. Ebenso können Sie Freunden, Bekannten oder Verwandten zum Geburtstag gratulieren in unseren Newslettern, oder zu Hochzeiten, Geburten und anderen Anlässen. Schreiben Sie uns gerne einfach eine Mai, die Newsletter-Autor:innen freuen sich.