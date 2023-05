Engagierte Frauen gesucht Frauen*beirat Berlin-Lichtenberg sucht Mitglieder

Das Bezirksamt sucht engagierte Frauen, die in Lichtenberg leben oder arbeiten und sich im Frauen*beirat des Bezirkes engagieren wollen. Die Mitglieder sollen sich für die Interessen und Belange der Frauen einsetzen und diese gegenüber dem Bezirksamt vertreten.

Angesprochen sind Frauen unterschiedlichen Alters und jeder ethnischen Herkunft, Religion, Weltanschauung, sexueller Orientierung oder Geschlechtsidentität. Die Zusammensetzung des Gremiums soll die unterschiedlichen Lebenslagen und Interessen von Frauen in Lichtenberg widerspiegeln.

Der Beirat ist ein vom Bezirksamt berufenes überparteiliches und ehrenamtlich arbeitendes Gremium, seine Geschäftsführung liegt bei der bezirklichen Gleichstellungsbeauftragten. Wer mitmacht, vertritt die Interessen, Sorgen und Nöte der im Bezirk lebenden Frauen und lernt dabei den Bezirk besser kennen.

Treffen: jeden ersten Mittwoch im Monat

Der Beirat tagt jeden ersten Mittwoch im Monat, pro Treffen gibt es ein Sitzungsgeld von 20 Euro. Bezirksverordnete und Abgeordnete dürfen sich nicht bewerben. Der Beirat tritt jeweils für eine Wahlperiode zusammen. Eine Nachberufung ist nötig, weil durch Wegzug und andere Gründe der Beirat nicht mehr komplett besetzt ist.

Aussagekräftige Bewerbungen zur Mitarbeit sind mit einem Hinweis, in welchem Bereich sich die Bewerberin engagieren möchte sowie Angaben zu ihrer Tätigkeit und relevanten Erfahrungen bis zum 30. Juni 2023 an: Bezirksamt Lichtenberg von Berlin, Gleichstellungsbeauftragte Eva Karpf, Möllendorffstraße 6, 10367 Berlin, oder per E-Mail an eva.karpf@lichtenberg.berlin.de zu richten.

