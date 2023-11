Verpackungsmüll, Kippen, Scherben Das sind die dreckigsten Spielplätze Neuköllns

Unachtsam weggeworfene Pizzakartons, Getränkedosen, hochgiftige Zigarettenkippen, Drogenreste und zum Teil auch illegaler Sondermüll: Die Spielplätze im Norden Neuköllns sind oft kein wirklich schöner Anblick. Zu den besonders zugemüllten zählen nach Angaben des Bezirksamtes die Spielplätze am Richardplatz, in der Schinkestraße am Maybachufer, in direkter Nähe am Weichselplatz sowie am Mittelweg an der Thomashöhe.