Unsere Leute-Newsletter, inzwischen berlinweit schon fast 233.000 Mal abonniert, bringen Ihnen aktuelle Nachrichten und Hintergründe aus Ihrem Bezirk. Die Woche geht weiter mit Steglitz-Zehlendorf, Pankow und Friedrichshain-Kreuzberg. Unsere Newsletter aus diesen drei Berliner Bezirken können Sie, wie auch alle anderen Bezirksnewsletter vom Tagesspiegel, hier kostenlos bestellen: leute.tagesspiegel.de

Aus FRIEDRICHSHAIN-KREUZBERG schreibt Corinna von Bodisco:

Wer ist mehr Punk: Die Grünen oder die FDP in Xhain? Das unglaubliche Battle lieferten sich die beiden Parteien diese Woche auf Twitter. Auslöser war der Wahlkampfslogan des FDP-Duos und Ehepaars Marlene und Michael Heihsel, die wieder für die BVV Friedrichshain-Kreuzberg kandidieren. Der ist kurz: „FDP ist Punk“ - zumindest in Xhain sei das so, sagen Heihsels. Das ließen die Kreuzberger Grünen nicht unkommentiert auf sich sitzen und kramten ein jugendliches Foto von der Bezirksverordneten Taina Gärtner heraus: mit blauen Punkfrisur und löchriger Strumpfhose am Stricken. Wie es in der Debatte weiterging, und wie die FDP „Punk“ definiert, lesen Sie im Newsletter. Außerdem geht es um folgende Themen:

Das unglaubliche Battle lieferten sich die beiden Parteien diese Woche auf Twitter. Auslöser war der Wahlkampfslogan des FDP-Duos und Ehepaars Marlene und Michael Heihsel, die wieder für die BVV Friedrichshain-Kreuzberg kandidieren. Der ist kurz: „FDP ist Punk“ - zumindest in Xhain sei das so, sagen Heihsels. Das ließen die Kreuzberger Grünen nicht unkommentiert auf sich sitzen und kramten ein jugendliches Foto von der Bezirksverordneten Taina Gärtner heraus: mit blauen Punkfrisur und löchriger Strumpfhose am Stricken. Wie es in der Debatte weiterging, und wie die FDP „Punk“ definiert, lesen Sie im Newsletter. Wie möglich ist Homeoffice in der Xhainer Verwaltung?

Schnellteststation am Moritzplatz

Rad- und Fußverkehr kommen sich auf Gehweg der Karl-Marx-Allee in die Quere

Etwas zu verdienen sei grade „überhaupt nicht einfach“ – ein Besuch bei Vinyl-Liebhaber und Ladenbetreiber Marco Bosch

Ein besonderer Chanukka-Leuchter in der Synagoge am Fraenkelufer

Frank Zander und Franziska Giffey geben in Kreuzberg warmes Essen für Bedürftige aus

Monika Herrmann kandidiert fürs Abgeordnetenhaus

Was kann man im Lockdown machen? Backen! Rezept für blaue Plätzchen – und welche backen Sie? Auf'n Markt gehen! Ökomarkt am Chamissoplatz Theater gucken! Livestreams vom BKA-Theater Hören! Podcast "Nüchtern 36" diesmal in der Markthalle Neun Bücher leihen! Bibliotheken bleiben für den Leihbetrieb geöffnet



Aus STEGLITZ-ZEHLENDORF schreibt Boris Buchholz:

„Bip, bip – boumm“ – Blockbuster-Feeling zum Jahresende: Neuer Imagefilm wirbt für Steglitz-Zehlendorf und das Bezirksamt als Arbeitgeber

Sorgen um das bevorstehende Abitur: Zwei Schüler aus Dahlem fordern mehr Mut zum Hybridunterricht

Der 11. Dezember 2020 war der offizielle Geburtstag: Der Ortsteil Schlachtensee ist da!

Villa zu haben: Zwischen 2.246,83 und 7.203,21 Euro im Monat soll das Geisterhaus in der Schmarjestraße 14 kosten – zweites Interessenbekundungsverfahren gestartet

Immenser Bedarf an zusätzlichen Grundschulplätzen in Lankwitz: Erste Einblicke in den neuen Schulentwicklungsplan – im Januar soll er fertig werden

Schnelles Internet an den Schulen im Südwesten: Die Letzten müssen wohl noch bis 2025 mit 16 kBit/s surfen

Warum geriet eine Frau am 17. Juni 2007 in Todesangst? Förderverein des Bürgertreffs Lichterfelde-West startet Weihnachtsrätsel

Gehen Sie doch mal sprayen: An einer gesprengten Brücke an der Stammbahntrasse dürfen Sie das

Bewegendes Weihnachtsgedicht einer 13-Jährigen: „Es gibt immer Hoffnung“, meint Charlotte Brandt

Aus dem Bezirk PANKOW (mit Prenzlauer Berg u.a.) schreibt Christian Hönicke:

„Die Behörden haben kapituliert“: Anwohner und Besucher beklagen „Zerstörung“ des Parks am Weißen See – kann nur mehr Polizeipräsenz helfen?

Pankows Bürgermeister kritisiert Senat für Corona-Kommunikation

Seriös oder nicht? Immer mehr Corona-Schnelltestzentren öffnen auch in Pankow

Mehr Platz für Rad und ÖPNV: Senat will Autoverkehr auf wichtiger Hauptstraße reduzieren

Schlägt hier bald der Blitz ein? Sorge um ein Pankower Wahrzeichen, das immer weiter verfällt

Ungelöste Steuerprobleme: Warum das Bezirksamt beim Einsatz von Dienstfahrrädern nicht vom Fleck kommt

Gerade in diesen Zeiten ist es wichtig, lieben Menschen zu gratulieren. Sie können in unseren Newslettern aus Friedrichshain-Kreuzberg, Pankow, Steglitz-Zehlendorf und natürlich auch in allen anderen bezirklichen Leute-Newslettern vom Tagesspiegel auf Geburtstage von Freunden, Lebenspartnern, Verwandten, Nachbarn, Kollegen, Geschäftspartnern etc. hinweisen oder auch selbst mit ein paar netten Worten gratulieren. Schreiben Sie unseren Autorinnen und Autoren, deren E-Mail-Adressen Sie in den Newslettern finden.