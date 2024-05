„Wir treten da an, wo Sprachdefizite sind“ In Berlin werden mehr ehrenamtliche Sprachpaten benötigt

Als Martin Schmermbeck am Mittwochvormittag im Eingang des Gruppenraums steht, rennen Greta (4), Ruqia (5) und Mustafa (6) auf ihn zu. Er wird umarmt, „Martin, Martin“ rufen die Kinder und ziehen ihn weiter, erzählen ihm etwas, zeigen ihm, wie gut sie zählen können. „Ich habe einen Fanclub“, sagt Martin Schmermbeck und lacht.

Jeden Mittwoch kommt der 64-Jährige zwischen 10 und 12 Uhr in die Kita Réaumurstraße in Lichterfelde-Süd. Seit Anfang des Jahres ist er einer von vier Sprachpatinnen und -paten, die in der Kita ehrenamtlich aktiv sind. Alle vier sind beim Verein „Sprachpat*innen für KiTa-Kinder“ organisiert. Sprachpate Martin ist der Carola-Mathias-Gruppe in der blauen Abteilung zugeteilt. 15 Kinder zwischen vier und sieben Jahren werden hier betreut und auf die Schule vorbereitet.

„Bei mir in der Gruppe sind wir 100 Prozent Kinder mit Migrationshintergrund“, erzählt Mathias Rekowski, er ist Facherzieher für Teilhabe und Inklusion. „Teilweise können die Kinder noch nicht einmal ihre Muttersprache gut“, sagt er. Da er und seine Kollegin alle 15 Kinder im Blick haben müssen, sei es schwierig, jedem Kind gerecht zu werden, um die Sprache zu fördern. Deshalb seien sie froh, dass Martin über zwei Stunden lang mit einzelnen Kindern arbeiten kann. Ein Luxus.

Die Erzieherin Maren Tiede und ihr Kollege Mathias Rekowski freuen sich über das Engagement der Sprachpaten © Boris Buchholz

„Die Kinder kommen und sagen, ‚Hey, Martin, wollen wir Memory spielen?‘“, berichtet der Sprachpate aus der Praxis. Über die Bilder des Tierkinder-Memorys kommen Pate und Kinder ins Gespräch: „Wo kommen die Kinder her, was fressen sie? Und wie heißen die Tierkinder, denn das sind ja beispielsweise Ferkel und nicht nur Schweine.“ Am besten funktioniert die Sprachförderung, wenn Martin nur ein oder zwei Kinder um sich hat und mit ihnen regelmäßig arbeitet.

Auch an diesem Mittwoch sind die Memory-Karten hoch im Kurs. Martin schlägt vor, noch den Globus vom Regal zu holen, damit sie nachschauen könnten, wo die Tiere zu Hause sind. „Soll ich das Spiel holen?“, fragt Ruqia. „Nein, den Kreis“, antwortet Hamed (5). „Das ist der Globus“, sagt Martin. Als eine Spielkarte mit großen Vögeln umgedreht wird, beginnt eine heftige Diskussion. „Das sind Enden“, sagt Greta. „Die sind weißfarbig“, findet Ruqia. „Sind das Gänse?“, fragt Hamed. Und so sorgen die Eltern-Schwäne mit ihrem Nachwuchs für viele ausgesprochene Vermutungen.

Alles ist Sprache: Auch Memory-Spielen gehört zur Sprachförderung. © Boris Buchholz

Ob er vorlese, mit den Kindern ein Bilderbuch anschaue, bastele oder spiele – „es ist ja alles Sprache“, sagt Martin Schmermbeck. Er komme mit fast allen Kindern über die eine oder andere Aktivität ins Gespräch. „Wir haben aber auch einen Kandidaten, der nur in der Ecke sitzt, man darf ihm nicht zu nahe kommen.“ Der Junge spreche nur Persisch, „aber nur mit der Mutter“, ergänzt Erzieher Mathias Rekowski. Es sei schon besser geworden, das Erzieherteam gibt dem Jungen Zeit zum Ankommen, zum Eingewöhnen.

„Wir sind eine Brennpunktkita“, sagt Erzieherin Maren Tiede beim Gespräch im Nebenraum. 180 Kinder werden in der Kita des Kita-Eigenbetriebs Berlin Süd-West betreut – das Alter reicht von acht Wochen bis zur Einschulung. Rund 30 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter kümmern sich um die Kinder. Aktuell sei es im Haus voller als gewöhnlich: Die Kita Réaumurstraße hat eine andere Kita mit etwa 35 Kindern aufgenommen. Das Gebäude der Gast-Kita muss repariert werden, der Kita-Betrieb war dort nicht mehr möglich.

Wir haben viele Kinder, die von sich aus nicht in die Sprache kommen. Erzieherin Maren Tiede

Maren Tiede würde sich freuen, wenn Martin dreimal die Woche Lust und Zeit hätte, zu den Kindern zu kommen – auch in andere Gruppen. „Du kriegst Martin nicht, der kommt mittwochs zu uns“, wirft Mathias Rekowski sofort ein. Der Bedarf an Sprachförderung sei groß, sagt Maren Tiede: „Wir haben viele Kinder, die von sich aus nicht in die Sprache kommen.“

Sprachpaten gesucht Der Verein „Sprachpat*innen für KiTa-Kinder“ freut sich über Unterstützung. Auskünfte gibt Vorstandsmitglied und Co-Vereinsgründer Matthias Bräutigam: Er ist per E-Mail an kontakt@sprachpaten.berlin oder telefonisch unter 0175 / 575 52 91 zu erreichen. Mehr Informationen sind auf der Website sprachpaten.berlin zu finden.

Allein in der Carola-Mathias-Gruppe hätten fünf Kinder einen sogenannten Integrationstatus; bei zwei Kindern ist der besondere Förderbedarf schon offiziell, bei den drei anderen muss noch der Antrag geschrieben werden. 13 Gruppen gibt es in der Kita Réaumustraße; gut und gerne könnten noch weitere Sprachpatinnen und -paten in Lichterfelde-Süd beschäftigt werden, findet Erzieherin Tiede.

Der Eingang zur Kita Réaumurstraße in Lichterfelde-Süd. © Boris Buchholz

„Wir treten da an, wo Sprachdefizite sind“, sagt Pate Schmermbeck. Der Sprachpaten-Verein ist berlinweit mit etwa 70 Ehrenamtlichen tätig, in Steglitz-Zehlendorf ist die Kita Réaumurstraße bisher das einzige Projekt. Doch das könnte sich ändern: „Wir haben eine Anfrage aus Lankwitz“, berichtet Martin Schmermbeck.

70 Sprachpatinnen und -paten sind berlinweit ehrenamtlich tätig. Der Bedarf ist größer.

Warum er sich in seinem Ruhestand, der ehemalige Unternehmensberater und Dozent ist seit einem Jahr in Rente, als Sprachpate engagiere? „Die Begrüßung haben Sie ja vorhin gesehen – wenn das kein Grund ist, morgens aufzustehen“, ist seine Antwort. Er habe der Gesellschaft etwas zurückgeben und sich engagieren wollen. Über eine Freundin sei er zu den Sprachpaten gekommen.

Martin Schmermbeck liest vor: Gebannt hören die Kinder der Geschichte von einem tanzenden Elefanten zu. © Boris Buchholz

Um sich fit für die Praxis zu machen, habe er zunächst in der Kita hospitiert und einige Fortbildungsangebote, die der Verein anbietet, wahrgenommen. Außerdem gebe es regelmäßige Intervisionstreffen. Wer Sprachpate oder -patin ist, sei in einem Team eingebunden – niemand werde ins kalte Wasser geworfen.

Als das Memory-Spiel zum Ende und das Mittagessen näher kommt, hat Hamed noch einen Wunsch an Martin Schmermbeck: „Ich möchte Bücher lesen. Haste Bücher? Tasche?“ Der Sprachpate ist vorbereitet. Und dann geht eine Geschichte in Reimen um einen tanzenden Elefanten los, die Kinder kichern.