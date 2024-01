Unsere Newsletter, inzwischen berlinweit mehr als 286.000 Mal abonniert, bringen Ihnen Aktuelles und Hintergründiges aus Ihrem Bezirk. Unseren Spandau-Newsletter senden wir in dieser Woche ausnahmsweise am Mittwoch, sonst erscheint er immer dienstags. Am Mittwoch erscheinen auch die Newsletter aus Mitte, Neukölln und Reinickendorf. Die Bezirksnewsletter vom Tagesspiegel können Sie hier bestellen: tagesspiegel.de/bezirke

Unser Bezirks-Experte André Görke hat aus SPANDAU unter anderem folgende Themen für Sie:

Wirtschaftssenatorin in Spandau: Wer ist der Schlosser, den Franziska Giffey besucht? In den 80ern fing alles in Kreuzberg, dann kam der Umzug nach Spandau: Franziska Giffey besucht am heutigen Mittwoch in Spandau einen Mann, der im Newsletter über die Historie, seine Wünsche an die Senatorin und die Probleme am Havelufer spricht. Aber es gibt auch eine gute Nachricht!

Bürgermeister schreibt persönlich an Newsletter-Leserschaft: Frank Bewig über 2024, Schwimmhallen, Infrastruktur, Ehrenamt, Bürgeramt - und Spandaus Identität

Tschüs, alte Post! Google Streetview zeigt endlich neue Bilder aus Spandau

Sie zogen mit dem Kreuz über den Ritterfelddamm: Was war da los in Kladow?

Gottesdienst auf der Baustelle: Spandau nimmt Abschied von einer markanten Kirche

Aus für die Wasserballarena? Sportsenatorin meldet sich im Newsletter

Radweg an der Heerstraße: News von der Bordsteinkante

Karstadt vor der Pleite: Was wird aus dem Haus in Spandau?

Trauer beim SC Staaken: Förderer des Frauenfußballs ist tot

Viele Termine: Weihnachtsbäume, BSR-Kiezfest, Geschenketauschparty in der Altstadt - und Abschied nach 30 Jahren von einem Pfarrer

Hakenfelde, deine Nachbarn: Neue Ausstellung in der Altstadt

Lily-Braun-Schule: Jubel über Flügel

Gutspark Neukladow: Wer repariert diese historisch wichtige Bank?

