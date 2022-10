Zu langsam für Berliner Behörde Ordnungsamt kritisiert Abschleppdienst

Unsere Newsletter bringen Ihnen, liebe Leserinnen, liebe Leser, Nachrichten aus den zwölf Berliner Bezirken und wurden inzwischen berlinweit rund 268.000 Mal abonniert. Mit mehr als 36.000 Abos ist Charlottenburg-Wilmersdorf der meistgelesene unserer Bezirksnewsletter und erscheint immer freitags. Unsere Newsletter aus Charlottenburg-Wilmersdorf und allen anderen Berliner Bezirken können Sie hier kostenlos bestellen: tagesspiegel.de/bezirke

Aus CHARLOTTENBURG-WILMERSDORF berichtet Cay Dobberke unter anderem über folgende Themen:

Das Ordnungsamt Charlottenburg-Wilmersdorf kritisiert einen auch im Bezirk tätigen Abschleppdienst, der falschgeparkte Autos aus den Straßen der City West entfernen soll. „Oft heißt es, dass der Abschleppwagen erst in vier Stunden kommt“, ärgert sich Ordnungs- und Verkehrsstadtrat Oliver Schruoffeneger (Grüne). Das Kontrollpersonal müsse dann entscheiden, ob es so lange wartet oder den Auftrag zurückzieht, um andernorts weitermachen zu können. Laut Schruoffeneger gibt es in einigen Berliner Bezirken ähnliche Konfikte. Alle Verträge mit den Firmen seien von der Senatsverwaltung für Inneres geschlossen worden. Mehr zum Thema im Newsletter, weitere Themen diesmal unter anderem:

Abgefahren: Modelleisenbahnladen besteht seit 40 Jahren

Neues „Stilwerk“ mit Hotel in den Kantgaragen eröffnet

BVG will U-Bahntunnel sanieren – und den Ku’damm-Mittelstreifen aufgraben

Weihnachtsmarkt am Schloss nach Rechtsstreit genehmigt

Feste Bühne für Künstler auf dem Breitscheidplatz

Geschlossene Schwimmhalle soll schneller saniert werden

Im Namen der Alten Dame: Hertha-Fans laden Senior:innen zum nächsten Heimspiel ein

