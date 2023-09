Bibliothek mit Premium-Lage So sehen die Ideen für die Zukunft der Berliner Landesbibliothek aus

Volker Heller, Direktor der Zentral- und Landesbibliothek Berlin (ZLB), versuchte gar nicht erst, seine Begeisterung zu kaschieren, als am Montag die Option eines Umzugs an die Friedrichstraße bekannt wurde. Was zunächst wie eine plötzliche Schnapsidee des Kultursenators Joe Chialo (CDU) anmutete, entpuppte sich schnell als ein von langer Hand geplantes und geschickt verheimlichtes Unterfangen des ehemaligen Kulturstaatssekretärs André Schmitz (SPD).