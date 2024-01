Bis zu fünf Zentimeter Neuschnee Glätte und Minusgrade bringen Berlin wieder ins Rutschen

Auf glatte Straßen müssen sich die Menschen am Dienstag in Berlin und Brandenburg einstellen. Mit Temperaturen zwischen minus eins und minus fünf Grad startet der Tag frostig, wie der Deutsche Wetterdienst mitteilte. Im Verlauf des Tages klettern die Temperaturen bis auf plus zwei Grad. In der Uckermark herrscht Dauerfrost bei etwa minus ein Grad.

Es bleibt stark bewölkt und windig in Berlin und Brandenburg. Ab Mittag kann es schneien – bis zu fünf Zentimeter Neuschnee sind laut DWD möglich. Wegen überfrierender Nässe kann es den ganzen Tag über glatt werden.

Auch in der Nacht zum Mittwoch herrscht streckenweise Glättegefahr. Zwischen minus vier und minus sechs Grad liegen dabei die Temperaturen. (dpa)