Eine 250 Kilogramm schwere Fliegerbombe wurde am Treidelweg in Oranienburg gefunden, sie liegt in einem ufernahen Bereich in etwa vier Metern Tiefe. Sie soll am Donnerstag, den 12. Dezember entschärft werden, gab die Stadt Oranienburg am Montag bekannt.

Im Umfeld wurden bereits mehrfach Bomben geborgen, die mit einem chemischen Langzeitzünder ausgestattet sind. Daher schätzt die Stadt die Wahrscheinlichkeit als hoch ein, dass auch in diesem Fall einer vorhanden sein könnte. Aufgrund der aktuellen Gefahrenlage existiere bereits seit Montag ein Sperrbereich mit einem Radius von etwa 70 Metern, der den Oder-Havel-Kanal, 18 Parzellen einer Kleingartenanlage, Teile des Bahndamms sowie des dort gelegenen Wassersportzentrums betreffe.

Tagesspiegel Background Mobilität & Transport E-Mobilität, Logistik in der Stadt, Verkehrspolitik: Das Briefing zu Mobilität und Transport. Für Entscheider & Experten aus Wirtschaft, Politik, Verbänden, Wissenschaft und NGO. Jetzt kostenlos testen!

Für die Entschärfung am Donnerstag muss ein Sperrbereich von 1.000 Metern Radius geschaffen werden, der von Unbefugten nicht betreten werden darf. Die etwa 5.200 im Gebiet gemeldeten Bürger müssen den Bereich verlassen. Wegen der Sperrzone kommt es bis circa 15.30 Uhr auch zu Sperrungen im S-Bahn- und Regionalverkehr. Hier die betroffenen Bahn-Strecken:

Mehr zum Thema Anwohner in Berlin-Hellersdorf können zurück in Wohnungen Bombe erfolgreich entschärft