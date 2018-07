Durch Pannen und Versäumnisse der Brandenburger Behörden sind in Deutschland und den Niederlanden teure und möglicherweise unwirksame Krebsmedikamente in Umlauf gekommen. Das räumte Brandenburgs Gesundheitsministerin Diana Golze (Linke) am Mittwoch ein. Die Medikamente stammten aus einen groß angelegten Medikamentendiebstahl aus griechischen Krankenhäusern.

Durch ein kriminelles Netzwerk sollen die Arzneien illegal nach Deutschland exportiert und von einem Zwischenhändler im brandenburgischen Mahlow vertrieben worden sein. Die Firma bestreitet die Vorwürfe.

Trotz Hinweisen griechischer Behörden und auch der Justiz schritt das Landesgesundheitsamt in Brandenburg nur zögerlich ein. Informationen der Staatsanwaltschaft Potsdam, dass sie seit April 2017 wegen Hehlerei und Verstößen gegen das Arzneimittelgesetz gegen die Firma ermittelt, fehlten in den Unterlagen der Arzneimittelüberwacher. Auch die Hinweise auf den Diebstahl aus Athen gingen offenbar unter.

Das Landesamt prüfte den Fall seit Ende 2016 nur, weil der Lieferant, eine griechische Apotheke, keine Großhandelserlaubnis hatte. Geprüft wurden dann nur Rückstellmuster der Medikamente bei angekündigten Besuchen in Mahlow.

Erst am Dienstag, eineinhalb Jahre später, hat das Ministerium die Mittel zurückgerufen. Unklar ist, ob bereits alle Medikamente, die nicht von Patienten, sondern nur von Ärzten verabreicht werden, verbraucht wurden, der Rückruf also ohnehin zu spät kommt. Laut Ministerium geht es um 700 Packungen.