Nach mehreren Gewaltvorfällen zwischen Flüchtlingen und Einheimischen sowie rechten Demonstrationen in Cottbus hat Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier am Samstag die Stadt besucht. Anlass war auch ein Festakt zum 20-jährigen Bestehen des Handlungskonzeptes „Tolerantes Brandenburg“.

Steinmeier sagte zum Auftakt der mehrstündigen Gespräche mit Vertretern aus der Stadtpolitik, von Bürgern, Schulen, Polizei und Kultur, es gehe ihm „vor allen Dingen um Ermutigung derjenigen, die sich dafür einsetzen, dass man in dieser Stadt weiterhin gut zusammenleben kann“. Die Sorgen und Ängste der Menschen „wollen und müssen wir uns anhören“, sagte der Bundespräsident. „Niemand hat die Absicht, etwas unter den Tisch zu kehren.“

Ku-Klux-Klan-Symbole unter Fußballfans

Steinmeier hatte bereits im Februar Vertreter der Stadt in Berlin empfangen. Anlass waren gewaltsame Auseinandersetzungen zwischen Flüchtlingen und Deutschen. Zugleich hatten Demonstrationen des rechten Bündnisses „Zukunft Heimat“, bei denen auch Brandenburger AfD-Politiker als Redner auftraten und stets auch Rechtsextremisten dabei waren, massiven Zulauf. Nach dem Treffen im Februar hatte Steinmeier zugesagt, Cottbus zu besuchen.

Zuletzt hatte sich die Lage in Cottbus auch dank massiver Polizeipräsenz beruhigt, allerdings kam es vor zwei Wochen zu gewaltsamen Auseinandersetzung zwischen Tschetschenen und Afghanen. Zugleich zeigten sich bei den Aufstiegsfeiern von Energie Cottbus-Fans Ende Mai mutmaßliche Rechtsextremisten mit Mützen und Symbolen des rassistischen Ku-Klux-Klans.

Er wolle zeigen wie Cottbus wirklich sei, sagte Steinmeier am Samstag: Ehrlich, offen und gastfreundlich. Cottbus sei ein Stadt wie andere in der Bundesrepublik und habe dieselben Probleme. Ohne die Unterstützung des Bundes werde Cottbus „nicht das bewältigen können, was uns gebracht worden ist, nämlich die Integration von Flüchtlingen“.

"Klare Kante gegen Rechtsextremismus"

Zugleich gibt es in Cottbus und der Lausitz aber eine aktive Szene aus Neonazis, Hooligans, Kampfsportlern und Rockern. Infolge der Demonstrationen des Vereins „Zukunft Heimat“ prüft der Verfassungsschutz mögliche Verbindungen zu Rechtsextremisten. Das Regierungsprogramm „Tolerantes Brandenburg“ war vor 20 Jahren nach fremdenfeindlichen Gewalttaten auf Flüchtlingsheime gegründet worden.

Steinmeier sagte, er wolle beim Festakt allen danken, die beim „Toleranten Brandenburg“ Mut gezeigt haben, für Demokratie einzustehen. Es gehe ihm darum, denjenigen zu danken, „die nicht nur in der Sofaecke schimpfen, sondern die etwas in die Hand nehmen".

Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) rief zum Schulterschluss gegen „das Schüren von Hass und Gewalt gegen Flüchtlinge und Fremde“ auf. „Gemeinsam wollen wir klare Kante zeigen gegen Rechtsextremismus.“