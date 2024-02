Bündnis Sarah Wagenknecht Erste Berliner BSW-Fraktion in Lichtenberg gegründet

In Lichtenberg ist am Montag die erste Fraktion der neugegründeten Partei Bündnis Sarah Wagenknecht (BSW) ins Leben gerufen worden. Die drei Bezirksverordneten Norman Wolf, Michael Niedworok und Tinko Hempel haben am Montag (12. Februar) ihren Austritt aus der Linken-Fraktion und die Gründung einer BSW-Fraktion im Lichtenberger Bezirksparlament verkündet. Fraktionsvorsitzender soll Norman Wolf werden.