Neue Wagenknecht-Partei Bisher 53 Mitglieder aus Berlin dabei

Von den bundesweit rund 450 Mitgliedern der neuen Partei „Bündnis Sahra Wagenknecht – Für Vernunft und Gerechtigkeit“ kommen 53 aus Berlin. Das sagte der ehemalige Linken-Politiker Alexander King dem Tagesspiegel. King ist als Mitglied im Berliner Abgeordnetenhaus bislang der prominenteste Berliner Vertreter der neuen Partei, die sich am kommenden Sonnabend im ehemaligen Kino Kosmos in Berlin-Friedrichshain zu ihrem Gründungsparteitag trifft.

Zu den weiteren Berliner Mitgliedern gehören unter anderem die ehemaligen Abgeordneten Jutta Matuschek, die von 1995 bis 2016 für die Linken im Berliner Parlament saß, und Jürgen Kunze, von 1979 bis 1981 Parlamentarier für die FDP und außerdem kurzzeitig ihr Landesvorsitzender.

Vielen Bezirkspolitiker, die vorher bei der Linken waren

Darüber hinaus haben sich zahlreiche aktuelle Bezirksverordnete der Wagenknecht-Partei angeschlossen. Dazu gehören die ehemaligen Linken-Politiker Martin Rutsch, Christine Schertzinger (beide Tempelhof-Schöneberg), Reza Amiri (Friedrichshain-Kreuzberg) und Sven Diedrich (Mitte).

King sagte, dass sich noch weitere Bezirksverordnete zu einem Eintritt in die Wagenknecht-Partei entschlossen hätten, dies aber noch nicht öffentlich äußern wollten.

Die Gründung eines Berliner Landesverbands habe in der Partei zunächst keine Priorität, sagte King. Die Partei konzentriere sich vor allem auf jene Bundesländer, in denen in diesem Jahr Wahlen anstehen. Dennoch sei es das Ziel, einen Berliner Landesverband vor der Sommerpause zu gründen. Auf die Frage, ob er dann als Landesvorsitzender bereitstünde, sagte King dem Tagesspiegel-Newsletter Checkpoint kürzlich: „Das ist nicht mein Ziel, aber ich kann mir das vorstellen.“