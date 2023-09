Bürgerfest für alle Bundespräsident öffnet Tore zum Schloss Bellevue

Wie befreit man Flüsse von Plastikmüll? Und wie kann ein Chat bei psychosozialen Problemen helfen? Für Besucher des Bürgerfestes beim Bundespräsidenten gibt es immer etwas Spannendes zu entdecken und zu lernen.

Am 8. und 9. September verwandelt sich der Schlosspark Bellevue in eine Leistungsschau ehrenamtlichen Engagements. Dazu gehören viele Chancen zum Kennenlernen, Netzwerken und natürlich zum gegenseitigen Austausch.

3000 Ehrenamtliche erwartet der Bundespräsident. Letztes Jahr kamen 1500.

Am Freitag, dem 8. September, kommen dort 3000 engagierte Menschen aus dem ganzen Bundesgebiet zusammen. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat sie eingeladen, um ihr Engagement in den verschiedensten Bereichen zu würdigen, im Naturschutz zum Beispiel, in der internationalen Jugendarbeit, im Sport, in der Bildung, in Sozial- und Kulturprojekten, in der Inklusion oder der Digitalisierung.

Aus Berlin sind dabei Martha Dudzinski, die sich für Gleichberechtigung und gegen Diskriminierung einsetzt, und Carolin Neumann, die Schülerinnen und Schüler für Informatik begeistert.

Mit sieben zur Jugendfeuerwehr

Aus Cottbus kommt Janne Engeleiter, die Behindertensport fördert, aus Mittenwalde Hanna Kurowski, die sich schon im Alter von sieben Jahren der Jugendfeuerwehr anschloss.

Unter dem Motto „Im WIR verbunden“ will der Bundespräsident in diesem Jahr vor allem Menschen würdigen, die mit ihrem Einsatz in besonderem Maße Frieden und Zusammenhalt stiften, egal, ob im eigenen Land, in Europa oder weltweit.

Unter den 60 anwesenden Initiativen und Institutionen ist auch die Gemeinschaft für studentischen Austausch in Mittel- und Osteuropa, die internationale Zusammenarbeit durch Studienaufenthalte fördert.

Das Fest soll Menschen weiter zum Engagement motivieren und sie auf gute Ideen bringen. Für Steinmeier tragen die Ehrenamtlichen erheblich zum Gelingen der Demokratie bei.

Jetzt wird nachgefeiert. Die Gäste des letzten Jahres sind wieder eingeladen. © dpa/Bernd von Jutrczenka

Eingeladen sind diesmal auch die Gäste des letztjährigen Bürgerfestes. Das musste, wie berichtet, wegen eines drohenden schweren Unwetters abgebrochen werden. Der Bundespräsident hatte, noch bevor die Gäste den Schlosspark verlassen mussten, versprochen, dass alle zusammen das Fest in diesem Jahr nachfeiern würden.

Der Tradition entsprechend präsentieren sich mit Thüringen und Tschechien wieder jeweils ein Bundesland und ein EU-Mitglied. Beide tragen schwerpunktmäßig sowohl zum kulinarischen Angebot als auch zum Kulturprogramm bei. Davon profitieren auch die Teilnehmer am zweiten Tag des Bürgerfestes.

So kommt man hin Der Eintritt ist frei. Online-Tickets und weitere Informationen gibt es über diese Adresse: www.buergerfest-bundespraesident.de

Am 9. September ist zwischen 11 und 19 Uhr beim „Tag des offenen Schlosses“ jeder im Schlosspark Bellevue willkommen. Um 15 Uhr kann man dort Frank-Walter Steinmeier live im Gespräch mit Repräsentanten unter anderem der aus der politischen Bildung und Kommunalpolitik erleben. Wer dabei sein will, muss im Internet ein kostenloses Ticket mit Zeitfenster buchen.

Deutsch-Tschechischer Zukunftsfonds feiert Jubiläum

Auch ein Jubiläum gibt es zu feiern: Der Deutsch-Tschechische Zukunftsfonds ist seit 25 Jahren länderübergreifend engagiert und präsentiert sich im Präsidentengarten mit Musik, Theater, Tanz, Debatten, Lesungen und Workshops.

Es gibt außerdem jede Menge Unterhaltungsangebote. Mitmachaktionen wie etwa ein Fahrradparcours, Recyclingworkshops oder erstmalig das „Im WIR verbunden“-Studio mit bekannten Creatorinnen und Podcastern sind für alle Altersgruppen konzipiert.

Dazu wird eine Lesewiese geboten. Die tschechische Band MYDY, Maël & Jonas und das Oktoplus-Ensemble der Thüringen Philharmonie Gotha-Eisenach bestreiten das musikalische Programm.

Die jüngsten Gäste dürfen sich auf die beiden berühmtesten Marionetten Tschechiens, Hurvínek und Spejbl, sowie ein Programm des Kinderkanals KiKA freuen.