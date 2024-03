Chaos vor dem Berliner Hauptbahnhof Taxis sollen wieder auf dem Europaplatz halten dürfen – „Grüner Schirm“ verschoben

Der „Grüne Schirm“ am Hauptbahnhof ist erst einmal vom Tisch. Die Verkehrsverwaltung kapituliert vor dem Chaos am Berliner Hauptbahnhof: Taxifahrer bekommen wieder eine Vorfahrt vor dem Gebäude. Die Verkehrsverwaltung bestätigte am Montag entsprechende Informationen des Tagesspiegel. Im Herbst war die Taxivorfahrt im Norden des Hauptbahnhofs versperrt worden, weil die SPD-geführte Senatsbauverwaltung den durchgehend asphaltierten Europaplatz verschönern und begrünen wollte. Dies ist nun verschoben, erst einmal auf 2025.