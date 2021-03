Es war offenbar gut einstudiert, die Argumentationslinie einheitlich und ebenso durchschaubar: Eine Notbremse zu ziehen, nur um eine Notbremse zu ziehen, kann ja nun wirklich nicht Sinn einer Notbremse sein. Ein ziemlich müde wirkender Michael Müller, betonte nach langer Senatssitzung am (in MPK-Zeitrechnung frühen) Samstagabend gleich mehrfach und mit jeder Frage zunehmend genervt, dass es doch viel einfacher gewesen wäre, jetzt die Uhr zurückzudrehen.

Die Uhr, die an diesem Samstag schon fünf nach zwölf zeigte, oder in Inzidez-Zeitrechnung: Fünf mal 100. Schon am Donnerstag, Tag drei in Folge über der notbremsenden 100er-Inzidenz hätten die letzten Öffnungen wieder zurückgenommen werden müssen – oder eben nicht.

[Wenn Sie aktuelle Nachrichten aus Berlin, Deutschland und der Welt live auf Ihr Handy haben wollen, empfehlen wir Ihnen unsere App, die Sie hier für Apple- und Android-Geräte herunterladen können.]

Berlin geht einen anderen Weg. Einen viel schwierigeren, wie die handelnden Regierenden in reichlich Wortwindungen betonten. Die nicht vollzogene Notbremse sei definitiv eine Notbremse und „ein Schritt nach vorn“, wie Müller sagte, „nicht immer nur in den einfachen Kategorien zu denken.“ Und jetzt einfach mal zu machen, „was die MPK vor etlichen Monaten mal beschlossen hat“, sagte Wirtschaftssenatorin Ramona Pop (Grüne), eben nicht unbedingt der richtige Weg.

Wenige Wochen, nicht etliche Monate, will man ihr zurufen, dass die Zahlen damals schon stiegen und dass Verlässlichkeit doch das Wichtigste in diesen unsicheren Zeiten ist. Doch es ist nun mal gerade in Mode, Fehler als solche zu benennen und zu korrigieren. Warum also nicht auf dieser Welle weiterreiten, im Sturm der öffentlichen Kritik könne man gerade „nicht jede Böe auffangen“, hieß es Ende der Woche aus Müllers Umfeld.

Berlin beschließt Homeoffice im Wechselmodell

Falsch ist das nicht, ja vielleicht sogar ein bisschen richtig, wenn man bedenkt, dass Berlin ab Mittwoch das einzige Bundesland mit wirklichen Regeln für Büros ist. Verpflichtendes Homeoffice im Wechselmodell wie in der Schule (hoffentlich gibt‘s da bald eine App für die Koordination der Familientermine), und vor allem eine – Achtung Wortungetüm – Testangebotspflicht. Arbeitgeberinnen müssen ihren Mitarbeitern zwei Tests in der Woche zur Verfügung stellen.

Angesichts einer Präsenzarbeitsquote, die in Berlin mit den bisherigen Appellen von 70 Prozent auf sagenhafte 67 Prozent gesunken ist, ein überfälliger Schritt, der vor allem Müller wichtig war. Auch, um die Schulen nach den am Osterferien wieder öffnen zu können.

[Mehr über Michael Müllers Strategie im Kampf gegen die Pandemie können Abonnenten von Z+ hier lesen: Der Verwirrspieler – Michael Müllers riskante Abkehr von der Notbremse]

Bloß nicht wieder dieses Hin und Her. Das ist auch die Begründung, warum der Einzelhandel nicht notgebremst wird. Dabei weiß gerade hier selbst die zuständige Senatorin nicht, wie das jetzt beschlossene Modell denn nun heißt: Aus „Click and Collect“ wurde „Click an Meet“ und jetzt „Test and Click“, verlas Pop, äh Moment: „Test and Meet“.

Heißt: Zum Shoppen braucht es nun keinen Termin mehr, dafür aber ein negatives Testergebnis. Das gilt übrigens auch für Frisöre, die das erst nicht einfordern mussten, dann dachten, dass sie es müssten (Falschaussage Pop), dann doch nicht (Sorry!), jetzt aber doch. Bloß kein Hin und Her.

[Behalten Sie den Überblick: Corona in Ihrem Kiez. In unseren Tagesspiegel-Bezirksnewslettern berichten wir über die Krise und die Auswirkungen auf Ihren Bezirk. Kostenlos und kompakt: leute.tagesspiegel.de]

Und dennoch gibt es Hoffnung, dass die beschlossenen Maßnahmen im wahrsten Sinne positive Effekte haben könnten. Einkaufszentren müssen beispielsweise selbst Testmöglichkeiten anbieten, der Kaufanreiz wird zum Testanreiz. Pandemiebekämpfung mit der kapitalistischen Keule – Hauptsache, es hilft.

Ein bisschen, vielleicht. Doch sicher nicht genug, um die Entwicklung zu stoppen, die längst fern jeder Kontrolle ist. „Ich kann nicht ausschließen, dass der Lockdown in den nächsten Wochen gezogen werden muss“, sagte Müller. „Es kann eine Extremsituation entstehen, wo so etwas nötig sein wird.“ Er weiß genau, warum er das sagt, ja sagen muss: Die Extremsituation liegt hinter der nächste Böe. Und es hilft sicher nicht, wenn man sie einfach anders nennt.