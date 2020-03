Vivantes eröffnet am Montag zwei Anlaufstellen Vivantes eröffnet am Montag, den 9. März um 10 Uhr an zwei Standorten jeweils eine Abklärungsstelle für das Coronavirus. Diese würden in einem separaten Gebäude am Vivantes Wenckebach-Klinikum in Tempelhof sowie in Räumlichkeiten des ehemaligen Klinikstandorts Prenzlauer Berg in der Fröbelstraße entstehen. Ob eine Coronavirusdiagnostik sinnvoll ist, entscheidet eine Ärztin bzw. ein Arzt nach einem Beratungsgespräch, sodass der Test vor Ort durchgeführt werden kann. Die beiden Anlaufstellen würden separat vom Klinikbetrieb eingerichtet, teilte eine Sprecherin mit. Vivantes arbeitet unter Hochdruck daran, die bauliche Infrastruktur dafür zu schaffen sowie die notwendigen medizinischen Materialien und personellen Voraussetzungen in Zusammenarbeit mit der Kassenärztlichen Vereinigung (KV) Berlin sicherzustellen.