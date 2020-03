Verdacht auf Infektion in Brandenburger Internat – 2250 Menschen in Quarantäne Nach dem Coronavirus-Verdacht in Neustadt (Dosse) befinden sich aktuellen Schätzungen zufolge bis zu 2250 Menschen in häuslicher Quarantäne. Das teilte der Landkreis Ostprignitz-Ruppin am Abend mit. Die isolierten Menschen sind demnach über mehrere Landkreise Brandenburgs und weitere Bundesländer verteilt. Der Landkreis distanzierte sich damit zugleich von zuvor genannten deutlich höheren Zahlen. Der Amtsdirektor der Kleinstadt hatte von 4000 bis 5000 Menschen in häuslicher Quarantäne gesprochen.



Die Prinz-von-Homburg-Schule in Neustadt (Dosse), der Hort sowie Reitinternate bleiben vorsorglich bis einschließlich 17. März geschlossen. Dann endet die mögliche Inkubationszeit. Betroffen von der Quarantäne sind Schüler, Lehrer, Mitarbeiter und Angehörige aus dem gesamten Bundesgebiet. Die Schule kooperiert mit dem Brandenburgischen Haupt- und Landgestüt und bietet Reitsport im Unterricht an. Deshalb ist sie auch über die Region hinaus beliebt. (dpa)